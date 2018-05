Lasst es krachen!

«Lautstark» – eine Spezialedition der 12-App

Sie lesen gerade einen Artikel aus der 12-App. In der heutigen Spezialedition «Lautstark» finden Sie ab 12 Uhr zwölf Artikel über die guten, schlechten und überraschenden Seiten von Lärm. Hier kann die 12-App fürs Smartphone und Tablet heruntergeladen werden.

Vor knapp einer Woche, am 25. April, fand der «International Noise Awareness Day» statt. Dieser wurde 1996 als globale Kampagne gegründet, um auf die Auswirkungen von Geräuschen auf unser Wohlbefinden aufmerksam zu machen. Der Tag gegen den Lärm wurde als Anlass genommen, um über die verschiedensten Formen von Krach und seine Folgen aufzuklären. Auch der heutige 1. Mai wird gerne mit Lärm, Tumult und Krawall in Verbindung gebracht.

Nervt Sie schon wieder der junge Herr im zweiten Stock?



In ihrer 1.-Mai.-Edition nehmen sich unsere Kollegen der 12-App dieses Themas an. Sie haben für die Leserinnen und Leser zwölf Artikel über die guten, schlechten und überraschenden Seiten von Lärm zusammengestellt, die Sie alle ab 12 Uhr in der App finden werden.

Begonnen wird ganz naheliegend: bei den lauten Nachbarn. Nervt Sie schon wieder der junge Herr im zweiten Stock, der mit dieser schrecklichen Musik? Oder das Geige spielende Mädchen der Familie im dritten? Der Artikel von Denise Jeitziner aus der «SonntagsZeitung» zeigt auf, dass der zwischenmenschliche Umgang – auch zwischen Nachbarn – zunehmend verknorzt ist. Die Autorin fragt sich: Warum?

Die Krachbarn

Der zwischenmenschliche Umgang ist zunehmend verknorzt. Woran liegt das?

Dabei ist das Problem mit dem Lärm gar nichts neues. Bereits seit zwei Jahrtausenden schlagen sich Stadtbewohner mit diesem Mühsal um, wie Sie im Artikel von Dagmar Deckstein aus der «Süddeutschen Zeitung» erfahren werden.

Lärm, lass nach

Er ist schon seit 2000 Jahren ein Problem für Städter. Aber es gibt immer wieder neue, teils skurrile Lösungen gegen den Lärm.

Dem Lärm im Sinne von Reizüberflutung ist nicht nur der Städter ausgesetzt, sondern wir alle – im Büro, im Postauto, im eigenen Bett. Ständig schauen wir auf unser Smartphone, hören Musik, kommunizieren. All jenen, die sogar Mühe haben, sich für einen stillen Waldspaziergang von ihren elektronischen Geräten zu trennen, sei der Text von Thomas Hummer empfohlen. Er gibt Tipps für die digitale Entschleunigung.

Immer am Handy?

Wie man es schafft, nicht ständig auf sein Smartphone zu schauen: Sieben Tipps zur digitalen Entgiftung.

