UBS baut Vermögensverwaltung um

Die Schweizer Grossbank UBS stellt ihr Vermögensverwaltungsgeschäft in der Region Europa, Naher Osten und Afrika neu auf. Die Region wird in drei Einheiten unterteilt, wie aus internen Mitteilung der Co-Chefs Iqbal Khan und Tom Naratil hervorgeht. Als Bereichsleiter seien Christl Novakovic, Caroline Kuhnert und Ali Janoudi vorgesehen. Im Zuge des Umbaus sollen in der Division bis zu drei Management-Ebenen entfallen. (anf/reuters)