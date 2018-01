Übler Künstler

Auf dem Weg durch den tropischen Dschungel macht Paul Gauguin (Vincent Cassel) Rast. Er bindet ein Messer fest an einen langen Stock, watet damit hüfttief in einen rauschenden Fluss, der ihn beinahe mit sich fortreisst. Er sticht ins Wasser, einmal, zweimal, dreimal, aber natürlich steckt am Ende kein Fisch am Stock. Gauguin ist frustriert. Er nimmt sein Gewehr, schiesst in den Fluss. Ebenfalls umsonst.

Man vergisst angesichts dieser Slapstickszene kurz, dass Gauguin nur eine Mango weit vom Hungertod entfernt ist. Auf einer kleinen Insel mitten im Pazifik. Und sie zeigt ganz wunderbar, wie distanziert der Regisseur Edouard Deluc seiner Hauptfigur begegnet, dem heute welt­berühmten Maler, dessen Bilder damals noch niemand kaufen wollte. Er habe einen Abenteuerfilm drehen wollen, hat Deluc gesagt, keinen Künstlerfilm. Für Genie­verehrung interessiert er sich wenig.

Der Gauguin, den er zeigt, ist anfangs ein verarmter Tagelöhner in Paris. Seine Malerfreunde träumen zwar mit ihm von der grossen Inspiration in Polynesien. Aber sie ahnen, dass man auch in der Südsee Geld zum Leben braucht. Bei der Abschiedsfeier blickt Gauguin mit Verachtung auf die mutlosen Bohemiens, die ihn nicht begleiten wollen in die Welt des Primitiven, Ursprünglichen, Echten. Wo die Menschheit, wie er glaubt, Kind geblieben ist.

Vincent Cassel hat eines der interessantesten Gesichter des Kinos, aber es ist mehr das eines Bösewichts als eines Helden. Und so scheint von Beginn an klar zu sein, dass man diesem vielleicht genialen, aber arroganten Gauguin den Erfolg, den er zu verdienen glaubt, gar nicht unbedingt wünscht.

Deswegen möchte man den Film fast in Schutz nehmen gegenüber der harschen Kritik, die ihm in Frankreich entgegenschlug. Er verharmlose die koloniale Vergangenheit und spare unangenehme Wahr­heiten aus. Der Vorwurf ist aber berechtigt: Gauguins Geliebte wird von Tuheï Adams als schöne, starke Frau gespielt.

In Wahrheit lebte Gauguin auf Tahiti abwechselnd mit vier Mädchen zusammen, von denen keine viel älter als 13 Jahre war. Auch die Tatsache, dass Gauguin an Syphilis litt und nicht nur an Diabetes, wie im Film ein Arzt diagnostiziert, bleibt unerwähnt. Die Frage, wie viel Bewunderung ein Künstler bekommen sollte, der als Mensch versagt hat, stellt «Gauguin» letztlich doch nicht klar genug.

Arthouse Movie

Nägelihof

www.arthouse.ch

16.15 Uhr, 20.30 Uhr