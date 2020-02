Aktienmärkte sacken aus Angst vor Coronavirus an

as Coronavirus schlägt mit etwas Verspätung nun verstärkt auf die Finanzmärkte durch. Die bisher gezeigte Sorglosigkeit ist verflogen, so dass die Kurse an den Aktienmärkten weltweit ins Rutschen geraten sind. Aufwertungsdruck gibt es dagegen auf sichere Anlagen wie Gold oder den Franken.

Bereits vor dem Wochenende war die Stimmung nach zwei aufeinanderfolgenden Minustagen angeschlagen, nach den neuesten Meldungen über die Ausbreitung des Virus in Südkorea und Italien hat sich das Abwärtstempo zum Wochenstart aber deutlich beschleunigt. Die Kurstafel am Schweizer Aktienmarkt ist am Montag tiefrot gefärbt.

Stärkster SMI-Verlust seit Ende 2018

Der SMI sackte in der ersten Handelsstunde um rund 3 Prozent auf noch knapp 10'800 Punkte ab. Er hat damit im Vergleich zum Freitagabend über 300 Punkte verloren. Einen ähnlich deutlichen Einbruch erlitt der hiesige Leitindex zuletzt Ende 2018.

Während über den Tag weitere Todesmeldungen von Coronavirus-Patienten in Norditalien folgten, ging die Talfahrt des SMI weiter. Bis am Nachmittag gab der Schweizer Leitindex weiter nach und fiel gegenüber Freitag um bis zu 4 Prozent auf 10'660 Punkte.

Die Investoren trennen sich insbesondere von Aktien aus dem Luxus- und Reisesektor, oder bei denen sie eine grosse Abhängigkeit vom asiatischen Wirtschaftsraum sehen. Neben AMS (-8,6%) sind dies etwa auch Swatch (-5,3%) oder die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry (-7,4%). Im Bereich von knapp unter oder leicht über 5 Prozent liegen die Verluste von weiteren konjunktursensitiven Aktien wie Kühne Nagel, Adecco oder Logitech oder von Industrieschwergewichten wie Oerlikon, Georg Fischer, Bucher Industries oder Sulzer.

Auch der Dax in Deutschland oder der französische Leitindex CAC büssten über 4 Prozent ein, in Asien ging es zuvor vor allem in Südkorea markant nach unten. Der Leitindex der Mailänder Börse brach sogar um bis zu 5,2 Prozent ein. Damit steuerten alle drei Indizes auf ihren grössten Tagesverlust seit etwa dreieinhalb Jahren zu. Damals hatten Spekulationen auf eine Abkühlung der chinesischen Konjunktur die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt.

Angst vor wirtschaftlichen Folgen

Die Entwicklung am Wochenende habe den Investoren vor Augen gehalten, dass es zu früh war, das Thema Coronavirus und die möglichen wirtschaftlichen Folgen als eingegrenzt zu betrachten, hiess es in Händlerkreisen.

Vor allem die Ausbreitung des Virus auf weitere asiatische Länder und die ersten Todesfälle in Europa haben am Wochenende die Schlagzeilen beherrscht. Investoren sind ob der Ausbreitungsgeschwindigkeit verängstigt. Entsprechend sind sichere Häfen wie der Goldpreis, der US-Dollar und auch der Schweizer Franken gefragt.

Das Euro/Franken-Währungspaar hat am Nachmittag die Marke von 1,06 Franken unterschritten, was dem tiefsten Kurs seit Sommer 2015 entspricht. Der Goldpreis hat einen siebenjährigen Höchststand und kostete pro Feinunze zuletzt nur noch geringfügig weniger als 1'700 US-Dollar (+2.4%).

Ölpreis sinkt ebenfalls

Auch am Rohstoffmarkt spiegelte sich die Angst vor einem Rückschlag für die Weltwirtschaft wider. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um bis zu 4,3 Prozent auf 565,98 Dollar je Barrel (159 Liter).

Fast alle Aktien in den wichtigen Indizes lagen im Minus, vor allem Fluggesellschaften flogen aus den Depots. Die Titel von Lufthansa, Air France-KLM und der British Airways-Mutter IAG verloren bis zu 10,8 Prozent. Die auf innereuropäische Verbindungen spezialisierten Billig-Flieger Ryanair und EasyJet brachen sogar um bis zu knapp 15 Prozent ein.

Doch auch für Luxusgüter-Hersteller, Autobauer, Chipwerte, Bergbaukonzerne und Banken ging es zwischen vier und fünf Prozent abwärts - diese Branchen gelten als besonders anfällig für eine weltweite Konjunkturabkühlung.

Buffet verkauft nicht

US-Starinvestor Warren Buffett hält Aktien dennoch weiterhin langfristig für attraktiv. «Es ist schon erschreckend», sagte er dem TV-Sender CNBC. «Ich denke aber nicht, dass es eine Rolle spielen sollte bei dem, was man am Aktienmarkt macht.» Er selbst werde jedenfalls wegen des Virus keine Aktien verkaufen.

Investoren könnten die langfristige Entwicklung am Markt nicht aus den täglichen Schlagzeilen ableiten, sagte Buffett. Seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway werde nach einem Kursrutsch «sicherlich eher bereit sein» zum Kauf von Aktien.

Der 89-Jährige verwies darauf, dass die US-Wirtschaft stark sei, wenn auch nicht mehr ganz so robust wie vor einem halben Jahr. «Wenn man sich die derzeitige Situation ansieht, bekommt man für sein Geld mehr am Aktienmarkt als am Rentenmarkt.» (anf/sda/reuters)