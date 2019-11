Andreas Caminada: Vom Bündner Dorf ins Zürcher «Dörfli»

Endlich lässt Andreas Caminada die Katze aus dem Sack: Schon länger wurde da und dort spekuliert, dass der Dreisternkoch und «Hans Dampf in allen Gassen» in Zürich ein Restaurant eröffnen würde – jetzt sind endlich sämtliche Details auf dem Tisch. Der 42-Jährige wird mit seinem Konzept Igniv (Rätoromanisch für «Nest») im Niederdorf einziehen.

Am 19. Februar soll das Lokal im Hotel Marktgasse eröffnet werden. Der Gastbetrieb gehört zur Ospena-Gruppe (einer Migros-Tochter also), die unter anderem die Molino-Pizzerias betreibt. Gastrounternehmer Caminada sagt, dass vor allem die «gute Lage in der Altstadt» sein Interesse geweckt habe.

Junge Gastgeber mit Schauenstein-DNA

Küchenchef wird der 31-jährige Österreicher Daniel Zeindlhofer, der Service wird von der 29-jährigen Ines Triebenbacher geleitet. Beide haben zuvor schon im mit 19 «Gault Millau»-Punkten ausgezeichneten Schloss Schauenstein im bündnerischen Ort Fürstenau eng mit Andreas Caminada zusammengearbeitet.

So oder ähnlich werden die Vorspeisen auch im Zürcher Igniv aussehen. Bild: PD

Wie auch in den zwei anderen «Igniv by Andreas Caminada»-Betrieben in Bad Ragaz und in St. Moritz (im April wird zudem noch ein weiteres Lokal in Bangkok eröffnet), steht ein mehrgängiges Sharing-Menü im Zentrum. Die Gäste teilen sich verschiedene kleine Gerichte, die in die Tischmitte kommen. In Zürich soll jedoch, so Andreas Caminada, mittags auch ein Business-Lunch angeboten werden.