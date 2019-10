Corbyn: «Ich unterstütze Neuwahlen»

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat am Dienstagmittag angekündigt, dass seine Partei nun Neuwahlen vor Weihnachten unterstützen wolle. Noch am Montag lehnte Labour dies ab und brachte damit den Plan von Premier Boris Johnson zu Fall. Da die EU am Montaabend aber einer Brexit-Verschiebung bis Ende Januar 2020 zustimmte, seien nun die Bedingungen von Labour erfüllt, sagte Corbyn. «Ich habe immer gesagt, dass wir bereit sind für Neuwahlen, sobald der No-Deal-Brexit vom Tisch ist. Und dies ist jetzt der Fall.» Er kündigte an, in den Wahlkampf zu starten.

Der britische Premierminister Boris Johnson will im Laufe des Tages im Parlament eine Gesetzesänderung durchsetzen, um am 12. Dezember Neuwahlen ansetzen zu können. Er benötigt dafür die absolute Mehrheit im Unterhaus, auf die er mit Hilfe der Opposition kommen kann.

Feilschen um Wahldatum

Zuvor war der britische Premierminister Boris Johnson einem Medienbericht zufolge bereit, etwas auf die Opposition zuzugehen. Statt den von ihm bislang angestrebten 12. Dezember würde Johnson auch den 11. Dezember als Wahltermin akzeptieren, zitierte die BBC am Dienstag einen namentlich nicht genannten Mitarbeiter des Premiers.

Nachdem das Unterhaus am Montag Johnsons Antrag auf eine Neuwahl am 12. Dezember abgelehnt hatte, wollte der Regierungschef nun im Laufe des Dienstags die Unterstützung der Abgeordneten für eine Gesetzesänderung erhalten, um auf diesem Umweg doch noch eine vorgezogene Wahl durchsetzen zu können. Er hoffte dabei auf die oppositionellen Liberaldemokraten und die Schottischen Nationalisten. Diese favorisieren aber bislang den 9. Dezember als Wahltermin.

Die BBC erfuhr aber aus Regierungskreisen, dass die beiden Parteien einen Änderungsantrag zu Johnsons Neuwahl-Vorstoss planen, der eine Wahl am 11. Dezember erlauben würde. Diesem Antrag würde die Regierung zustimmen, zitierte der Sender seine Informanten. Das Feilschen um das Wahldatum hängt unter anderem mit den Weihnachtsferien der Universitäten zusammen.

Johnsons Antrag am Montag hätte eine Zweidrittelmehrheit erfordert, für die jetzt angestrebte Gesetzesänderung reicht die absolute Mehrheit aus. Mit dem Umschwenken von Labour sollte er bei einer erneuten Abstimmung am Dienstag aber auf jeden Fall die nötige Mehrheit für Neuwahlen erreichen. (anf/reuters)