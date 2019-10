Am Freitagabend fand auf dem Bahnhofplatz eine Solidaritätskundgebung für Rojava, der kurdischen Region in Nordsyrien, statt. Die Kundgebungssteilnehmer demonstrierten gegen die militärische Intervention der Türkei in Syrien.

Um 18 Uhr fanden sich rund 1000 Teilnehmer, die meisten von ihnen Kurdinnen und Kurden, auf dem Bahnhofplatz ein. «Türkische Armee, raus aus Kurdistan!» skandierte die Menge lautstark.

Gegen 18.15 Uhr formierte sich ein Demozug, der durch Christoffel- und Bundesgasse Richtung Bundeshaus zog. Weiter ging es über die Kirchenfeldbrücke ins Kirchenfeld-Quartier. Ziel war die türkische Botschaft am Lombachweg. Die Polizei begleitete den Demozug und liess die Teilnehmer gewähren. Die Kundgebung war nicht bewilligt, wurde von den Behörden aber toleriert.

Eskalation vor der türkischen Botschaft

Gegen 19 Uhr bewegte sich der Demozug durch die Thunstrasse Richtung Thunplatz. Um 19.30 Uhr erreichte der Demozug die türkische Botschaft am Lombachweg. Die kleine Strasse war voll mit Menschen, wie ein Reporter vor Ort berichtete. Rund 30 Meter vor der türkischen Botschaft riegelte die Polizei den Lombachweg mit Gittern ab. Dahinter wurde ein Wasserwerfer in Stellung gebracht.

Laut Augenzeugen hatten sich zahlreiche vermummte Autonome unter die Kundgebungsteilnehmern gemischt. Die Vermummten versuchten, die Polizeisperre zu überwinden und zur Botschaft vorzudringen. Daraufhin setzte die Polizei einen Wasserwerfer und Gummischrot ein. Die Kundgebung wurde aufgelöst. Die Teilnehmer zogen sich aus dem Lombachweg zurück.

Wie ein Reporter vor Ort meldete, ging die Aggression ausschliesslich von den vermummten Demoteilnehmern aus. Die kurdischen Teilnehmer verhielten sich friedlich. Ob es Verletzte gab, ist aktuell nicht bekannt.

Auch der ÖV war betroffen. Wie Bernmobil auf Twitter meldete, war die Tram-Linie 6 zwischen Egghölzli und Zytglogge wegen der Kundgebung unterbrochen

11.10.2019, 18:30 Uhr: Auf der Linie 6 ist infolge einer Kundgebung die Strecke zwischen Egghölzli und Zytglogge unterbrochen. Dauer: unbestimmt. — BERNMOBIL (@BERNMOBIL) October 11, 2019

Bereits am Freitagmittag machten Aktivisten auf die Kundgebung aufmerksam. Zwei Aktivisten kletterten auf den Glasbaldachin beim Bahnhof. (jsp, tag)