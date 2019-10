Ein Sprint in die Schweizer Sportgeschichte

Mujinga Kambundji liess sich nicht entmutigen nach dem Tausendstel-Entscheid im 100-m-Halbfinal gegen sie. Sie sprach sehr schnell von ihrer zweiten Chance an dieser WM. Und diese hat sie am Mittwoch auf eindrückliche Art zum Coup genutzt und sich über die doppelte Distanz den grossen Traum einer WM-Medaille erfüllt.

Vergessen die drei enttäuschenden 4. Ränge an der EM im letzten Jahr, in jener Saison, in der sie mit ihrem Rekord von 10,95 über 100 m in die Weltspitze lief. Kambundji hat im Lauf ihrer Karriere gelernt, an ihre Stärken zu glauben, ist trotz oder gerade wegen der häufigen Trainerwechsel selbstständig geworden und spürt meist selber, was ihr guttut.

In einer wechselvollen Saison ist sie erst spät in Hochform gekommen. Jetzt darf sie behaupten: alles richtig gemacht. Auch dank ihrer unerschütterlichen Zuversicht. Das Gesicht der Schweizer Leichtathletik hat sich verewigt.