Entspannen mit Miles

Hätte unsere Epoche ein musikalisches Leitmotiv, es klänge in etwa so: «Knorz. Knorz.»

Wo man auch hinhört – es ächzt. In den Parlamenten, den Firmen, den sozialen Medien. Ein guter Moment, sich an «Kind of Blue» zu erinnern. An jenes tiefenentspannte, magische Album, das Miles Davis vor just 60 Jahren zur Welt brachte.

«Kind of Blue», eine knapp einstündige Aufnahme, ist vielleicht die beste aller Jazzplatten – und zugleich jene, die sich am besten verkaufte, circa sechs Millionen Stück. Alle scheinen sie zu mögen, Jazzfreunde wie Jazzfremde, Musiker wie Kritiker.

«Kind of Blue» sei seine Bibel, sagt Rapper Q-Tip. Man müsse einfach ein Exemplar davon im Haus haben. Und ja: Wo man sich «Kind of Blue» auch anhört, entfaltet es seine Wirkung, die an Mystik grenzt.

Ob am Sonntagabend in der Stube ab Schallplatte oder am Mittwochmorgen mit Kopfhörern im Tram: Die Melodien fliessen, die Zeit verzögert sich, und die guten Geister fliegen herbei. Alltag transzendiert.

Mit einem Crash gehts los

Sekunde null, Track eins, «So What». Bill Evans, der impressionistische Hornbrillen-Nerd, eröffnet «Kind of Blue» mit perlenden Tönen vom Klavier. Auch wegen Evans klingt das Album manchmal nach Rachmaninoff, nach europäischer Avantgarde – und zugleich immer leicht und träumerisch. Der Ton ist gesetzt.

Nach 30 Sekunden übernimmt Bassist Paul Chambers und zupft die Melodie. Ein Bär, der mit ausgesprochener Eleganz am Trapez zu turnen beginnt, und jetzt die Bläser mit dem ikonischen, kurzen, anfeuernden Zweitonschritt, Jimmy Cobb am Schlagzeug: vorsichtig das Becken betippend, das Hi-Hat einblendend, der Crash mit dem Stick – und damit, meine Damen und Herren, mit seinem ersten Solo an der Trompete: Mister Miles Dewey Davis. Geboren 1926 als Sohn eines schwarzen Zahnarzts in Illinois, Revolutionär des tönenden Blechs, Genie der Reduktion.

Miles Davis, 1959. (Michael Ochs Archives/Getty Images)

«Kind of Blue» hörte ich erstmals als Teenager. Der Sound verblüffte mich. Das soll Jazz sein? Klingt ja überhaupt nicht kompliziert.

Das stimmt zum einen. «Kind of Blue» ist melodiös und eingänglich, geht direkt ins Herz. Zum andern stimmt es auch wieder überhaupt nicht. Denn Davis’ Album ist das wichtigste Werk des modalen Jazz. Dessen Theorie entstand Mitte der 1950er, sie wollte den dominierenden Bebop überwinden. Die bisherigen Könige des Jazz – Charlie Parker und Dizzy Gillespie – waren fixiert auf die Akkordwechsel, arrangierten und häuften, umgarnten und überspielten diese mit aller Virtuosität, die sie hatten.

Miles Davis wollte etwas anderes, vereinfacht gesagt, Folgendes: Er reduzierte die Akkorde und orientierte sich stattdessen stärker an den Tonleitern. Das bedeutete mehr Unsicherheit, aber auch mehr Zeit und Raum für Improvisation. Davis im Jahr 1958: «Du brauchst dich um keine Akkordwechsel zu kümmern und kannst dich mehr mit der Melodieführung beschäftigen. Die Herausforderung besteht dann darin, erfindungsreich in Bezug auf die Melodie zu sein.»

Die Kunst der Lakonie

Minute 1:30 von «So What». Davis spielt sein Solo gedämpft, ein Horn auf einem fernen, nebligen Berg. Zugleich ist da diese merkwürdige leise Zuversicht, eine Melodie, die nach aufkeimender Verliebtheit klingt. Immer wieder Pausen und verschleppte Rhythmen, dann ein kurzes Ausbrechen und Entschweben – und wieder zurück zum Beat. Zwei herrliche Jazzminuten, kristallklar und lyrisch.

Vor Miles Davis glich der Jazz einem Fresser vor dem Fast-Food-Stand, der möglichst viel in sich hineinstopft, weil schon der nächste Fresser hinter ihm nervös mit dem Fuss wippt. Davis dagegen ist der Connaisseur, der sich in aller Ruhe einem überschaubaren Menü widmet – lieber eine Note zu wenig als zu viel. Die lakonische Kunst des Miles Davis hält eine Lektion bereit für unsere Zeit des Kommunikationsüberschusses und Dauergelabers, einer Zeit, in der auf Twitter und Co. die immergleichen Akkordfolgen respektive Gespräche abgenudelt werden.

Miles Davis und John Coltrane, 1958. (Getty Images)

Der Dämpfer vor der Trompete ermöglichte Davis ungehörte Klänge. Grelle, spitze Töne, mit denen er Stücke zerspringen liess. Und dumpfe, runde Töne, deren Akzente noch wichtiger waren: blaue Tupfer in einer Strassenpfütze von Harlem. «Kind of Blue» lässt sich mit «Irgendwie traurig» übersetzen, und das trifft die Grundstimmung des Albums genau. Davis vertonte Melancholie: das Zulassen von Zweifeln, das Auskosten der Nachdenklichkeit, die Neuordnung des Geistes.

Miles Davis brachte zu den Aufnahmen von «Kind of Blue» nur wenige Skizzen mit, die er dann den Einfällen und Experimenten seiner Mitmusiker überliess. Davis gab damit nicht nur viel Freiraum, sondern lieferte sich den Improvisationen der anderen aus. Auch das ist «Kind of Blue»: ein Dokument der Grosszügigkeit und des Vertrauens. Was selbstverständlich nicht ausschliesst, dass Davis die Musiker mit seiner Krächzstimme auch mal zurechtwies, wie in den ungeschnittenen Aufnahmen zu hören ist. «Aufwachen, Paul!»

Auf Ohren-Odyssee

Minute 3:30 von «So What», das Tenorsaxofon von John Coltrane improvisiert. Es tobt und jubelt und sprintet über die Tonleiter hinweg – Freiheit, endlich! Nach Coltrane übernimmt Julian «Cannonball» Adderley den Lead und zieht sein fröhliches Altsaxofon-Ding durch.

Jazz zu hören bedeutet, auf Ohren-Odyssee zu gehen. Bei «Kind of Blue» haben wir das Glück der besten Schiffsmannschaft, die die Jazzwelt je zu bieten hatte. Der hoch ambitionierte Coltrane sollte noch im selben Jahr «Giant Steps» aufnehmen, einen anderen Klassiker des Jazz.

Vor der Veröffentlichung von «Kind of Blue» spielen Davis, Coltrane und Co. in einer Show des TV-Senders CBS. Sie bringen eine beschleunigte Version von «So What». Davis spielt im weissen, engen Anzug, ein elegantes Tuch um den Hals, bringt sein Solo auf den Punkt, tritt danach einen Schritt zur Seite und zurück in die zweite Reihe. Miles Davis zündet sich eine Zigarette an, während John Coltrane zu seinem Solo ansetzt.

So cool werden wir nie. Aber egal, wir haben ja dieses Album.

«So What», CBS am 2. April 1959. (Youtube)

Das ganze Album. (Youtube)