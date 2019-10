Hatte der Autorowdy Insiderwissen?

Der Gesundheitszustand der 39-jährigen Kantonspolizistin ist stabil. Sie befindet sich nicht in Lebensgefahr, wie Ralph Hirt, Sprecher der Kantonspolizei sagte. Die Frau war auf der Tösstalstrasse in Winterthur bei einer Strassensperre vom Autodieb angefahren worden. Der Mann floh, konnte später verhaftet werden. Gegen den 20-jährigen Lenker hat die Staatsanwaltschaft ein Verfahren eröffnet. Weitere Angaben macht die Staatsanwaltschaft vorerst nicht.

Der junge Schweizer hatte den BMW am Montagmorgen in der Garage Auto Dünki in Neftenbach gestohlen. Er hatte eine massive Glastüre eingeschlagen, um ins Gebäude zu gelangen. Interessant ist, dass der Wagen an diesem Tag einem Käufer hätte ausgeliefert werden sollen. Der Schlüssel lag also nicht im Tresor – wie sonst üblich – sondern war offen erreichbar. Der Wagen hat einen Neuwert von 200'00o Franken. Er war ein Jahr alt und wäre für 80'000 Franken verkauft worden.

Garage hat rund 50 Angestellte

Auf die Frage, ob der Einbrecher Insiderwissen hatte, sagt Rolf Preisig, Mitglied der Geschäftsleitung von Auto Dünki, dass ihm das Ganze schon etwas suspekt vorkomme. «Es deutet darauf hin, dass der Täter die Abläufe in der Garage gekannt hat.» Sobald man von der Polizei ein Foto des Einbrechers habe, werde man abklären, ob sich der Mann schon früher in der Garage als Kunde oder Interessent aufgehalten habe. Auf die Frage, ob er allenfalls von einem Angestellten Informationen erhalten habe, sagt Preisig, dass man alle Möglichkeiten abklären werde. Die Garage beschäftigt rund 50 Angestellte.