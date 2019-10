Wild, chaotisch, atemlos: Das ist die Präsidentschaft von Donald Trump schon seit dem ersten Tag. Doch dann machte ein Whistleblower öffentlich, wie Trump die Ukraine dazu drängte, Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden aufzunehmen. Jetzt ist alles noch aufgeregter, noch hektischer: Seit der Eröffnung der Impeachment-Untersuchung, durchgeführt von den Demokraten im Repräsentantenhaus, überschlagen sich die Nachrichten – fiebrige Tage in Washington.

Wird das Verfahren zu Trumps Amtsenthebung führen? Was bedeutet das Impeachment-Drama für den Präsidentschaftswahlkampf der Demokraten? Und was halten eigentlich die Amerikaner von all dem? Darüber diskutieren im Tamedia-Podcast «Entscheidung 2020» Philipp Loser und US-Korrespondent Alan Cassidy.

