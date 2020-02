Power und Passion in Ihrer Tasse

Der Espresso. Am Tresen seiner Lieblingsbar stehen und ein paar Sekunden Glück geniessen. So wird er in Italien getrunken, und zwar von den Alpen bis zum Mittelmeer. Kein Chichi, keine langen Reden: Kaum hat ihn der Barista hingestellt, wird der Espresso mit ein paar wenigen Schlucken getrunken.

Die Tasse erstmal auf dem Tresen stehen lassen oder sich noch rasch erfrischen, bevor man trinkt? Denken Sie nicht einmal daran! Der Barista wird Ihnen einen strafenden Blick zuwerfen – und Ihnen einen neuen Espresso brauen. Warum? Weil Ihnen nur wenig Zeit bleibt, die «crema» zu geniessen, diesen goldenen Schaum auf dem Espresso, der die Aromen konserviert und die Temperatur des Kaffees beibehält. Warten Sie zu lange, ist Ihr Espresso kein Espresso mehr. Capisce?

Sie sehen: Der Espresso in Italien ist ein kurzer und intensiver Moment, kraftvoll wie die letzten Akkorde einer Verdi-Oper. Er ist ein veritables Kulturgut des Landes und als solches so heilig wie Pasta oder ein guter Wein. Und das ist kein Zufall. Von Venedig aus eroberte der Kaffee im 17. Jahrhundert ganz Europa. Das älteste Kaffeehaus Europas, das Caffè Florian, wurde 1720 eröffnet. Rasch emanzipierte sich der Kaffee von den adligen Kreisen und wurde zum populären Getränk, wie wir es heute kennen. Italien ist die Wiege des europäischen Kaffees. È così che va!

Ganz Italien in Ihrer Tasse

Es gibt nur eine einzige Art, den Espresso zu trinken, aber unzählige Arten, ihn zu rösten. In Genua wird der Espresso einen anderen Geschmack aufweisen als in Florenz oder Rom, je nach den lokalen Traditionen. Kraftvoll, rassig, ausgewogen… Jede Region hat ihren Charakter. Diesem Umstand trägt das Produktsortiment «Ispirazione Italiana» von Nespresso Rechnung.

Mit «Ispirazione Italiana» kehrt Nespresso zu den Ursprüngen zurück. Denn es waren Italien und die im Jahr 1905 vom Italiener Luigi Bezzera erfundene Espressomaschine – die es jedermann erlauben sollte, die Magie des Kaffees, den Baristas brauen, auch in den eigenen vier Wänden zu erleben –, die vor 30 Jahren den Beginn des Abenteuers Nespresso einläuteten.

Von Venedig bis Palermo

«Ispirazione Italiana», das sind sieben einzigartige Mischungen, darunter zwei neue, die man unbedingt probieren sollte:

«Ispirazione Venezia»: eines der neusten Produkte des Sortiments. Wunderbar aromatisch, harmonisch, mit Noten von Caramel und einer schönen, dichten Konsistenz. Eine grossartige Hommage an die Stadt, in der alles begann.

«Ispirazione Napoli»: die zweite Neuheit im Sortiment. Ein samtiger und cremiger Kaffee mit dichtem Körper und angenehmer Bitterkeit. Intensiv und kraftvoll, leidenschaftlich und voller Überraschungen wie die Stadt, deren Namen er trägt.

«Ispirazione Firenze Arpeggio»: cremig, intensiv und geschmeidig. Stark geröstet, aber nur für kurze Zeit. Eine Ode an die Kulturhauptstadt Italiens, in der «fein essen» und «gut trinken» so wichtig sind wie die unzähligen Kunstwerke in den Museen.

«Ispirazione Genova Livanto»: ein Kaffee mit angenehmer Säure und kaum wahrnehmbarer Bitterkeit, mit Noten von Caramel und gemälztem Getreide. In Genua ist die Röstung sanfter, der Charakter ist aber trotzdem deutlich zu spüren.

«Ispirazione Roma»: eine Demonstration von Finesse und Ausgewogenheit. Die kurze und leichte Röstung verleiht dem Kaffee einen Schuss Säure, einen leichten Geschmack nach Getreide und holzige Noten. Schick und rassig, durch und durch römisch.

«Ispirazione Palermo Kazaar»: schiere Kraft, mit deutlicher Bitterkeit und leichten Pfeffernoten. Die ganze Kraft Siziliens in einem Kaffee.

«Ispirazione Ristretto Italiano»: Die mittelstarke Röstung bringt die Mischung aus brasilianischen Arabica-Bohnen und indischen Robusta-Bohnen voll zur Geltung. Die ganze Seele Italiens spiegelt sich darin.

