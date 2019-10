Kommt es in der SVP zum Anti-Markwalder-Coup?

Adrian Amstutz ist in der Berner SVP eine wichtige Figur: Bis zu den Wahlen war er Nationalrat, lange als Fraktionspräsident, auf nationaler Ebene leitete er den Wahlkampf der SVP. Nun stellt er sich gegen die Strategie der eigenen Kantonalpartei: Auf Facebook empfiehlt Amstutz, für den zweiten Wahlgang nur den SVP-Kandidaten Werner Salzmann zu wählen und die zweite Linie auf dem Wahlzettel – entgegen der Abmachung mit der FDP – leerzulassen.

Geschrieben hat er diesen Aufruf am Dienstagnachmittag, wie auf Facebook ersichtlich ist, also nachdem sich SVP und FDP über eine Doppelkandidatur einig wurden. Für den «Bund» war Amstutz am Donnerstagvormittag nicht erreichbar.



Der Post von Adrian Amstutz

Für seinen Aufruf, FDP-Kandidatin Christa Markwalder nicht zu unterstützen, erhält der ehemalige Nationalrat zumindest auf Facebook regen Zuspruch. Markwalder wird dabei vor allem ihre EU-Freundlichkeit vorgeworfen.

FDP bleibt gelassen

«Ich kann niemanden daran hindern, mich zu unterstützen», sagt SVP-Kandidat und Kantonalpartei-Präsident Werner Salzmann zu Amstutz’ Aufruf. Er sei aber zuversichtlich, dass an der Delegiertenversammlung vom 30. Oktober neben ihm auch Christa Markwalder mitgetragen werde.

Auch bei der FDP gibt man sich gelassen. Das sei die persönliche Meinung von Amstutz, sagt Präsident Pierre-Yves Grivel. Die FDP sei weiterhin der Meinung, dass Salzmann und Markwalder gewählt werden sollen.

Sollte die Delegiertenversammlug der SVP in einem Coup gegen die Parteileitung dennoch beschliessen, nur Salzmann zu unterstützen, dürfte dies durchaus Gehör finden bei den SVP-Wählern. Im ersten Wahlgang zeigten sie nämlich die grösste Disziplin. So war Salzmann der Name, der am meisten allein auf dem Wahlzettel zu finden war – ganz gemäss der SVP-Empfehlung für den ersten Wahlgang.