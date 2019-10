Auch 50-Jährige pumpen für den Job

Es läuft ein neuer «Rambo» im Kino. Er heisst im Untertitel «Last Blood», was eine Referenz zum ersten Teil ist, der 1982 unter dem Titel «First Blood» in den US-Kinos lief. Sylvester Stallone war damals 36, durch «Rocky» ein Superstar des Muskelkinos geworden, und er zog sich, das sei für die Nichtkenner der Serie erwähnt, zum Finale aus, um sich mit Schlamm zu tarnen und seine Verfolger zu töten. Danach spielte Stallone zwei Teile nahezu durchgehend mit freiem Oberkörper. Bis heute gehört dieser «Money Shot», wenn Stallone seine Muskeln zeigt, zum Pflichtbestandteil der meisten seiner Filme.

Mittlerweile ist Stallone 73 Jahre alt. Sein einstiger Pumper-Konkurrent Arnold Schwarzenegger ist 72, er hat noch mal einen «Terminator» gedreht, der ebenfalls bald ins Kino kommt. Auch Schwarzenegger hält seine Figur und sieht weiterhin aus, als könne er Walnüsse zwischen Mittel- und Ringfinger knacken. Dabei war das bei ihm viele Jahre nicht mehr Kernmerkmal seines Berufs, ein Gouverneur braucht keine Muskeln. Doch auch Politiker versuchen heute, fit und kräftig zu wirken. Emmanuel Macron betreibt Kickboxen, Nicolas Sarkozy joggt zumindest so intensiv, dass er bei Abendevents mit Carla Bruni den Bauch nicht einziehen muss, Wladimir Putin liess sich noch vor wenigen Jahren regelmässig mit nacktem Oberkörper ablichten.

Wer braucht heute überhaupt noch Muskeln, wo die harte Arbeit in der westlichen Welt vorwiegend von Maschinen erledigt wird? Vor einen Computer kann man auch in einem Bürostuhl rollen, der 150 Kilo Nutzlast verträgt. Trotzdem sind Muskeln sehr in Mode, nicht nur bei Schauspielern. Ein ausgeprägter Bizeps oder eine definierte Rückenmuskulatur gelten nicht mehr als Kastenzeichen von Hafenarbeitern und Schmieden – sie sind Accessoire geworden, Nachweis der Selbstoptimierung und im Grunde ein Statussymbol, vor allem natürlich für Männer. Gerade weil sie nicht gebraucht, sondern begehrt werden.

Reifere Männer wollen stark und fit wirken

Das US-Männermagazin Esquire, das sich sonst an der Politik des US-Präsidenten abarbeitet oder neue Sneaker empfiehlt, pries vor wenigen Wochen das «beste Workout für Männer über 40» an. Gemeinsam mit der Zeitschrift Men's Health wurde ein Trainingsprogramm entwickelt, für «ältere Jungs, die es lieben, sich fit und stark zu fühlen, aber merken, dass ihr Körper nicht mehr so reagiert wie früher». Früher gingen junge Männer zur Schwerathletik, hoben Gewichte, stiessen Kugeln, übten sich in Ringen oder Boxen, meistens, um die sogenannte überschüssige Energie loszuwerden.

Ab 30 Jahren, wenn das echte Leben begonnen hatte, trauerte man dem alten Stoffwechsel und dem Haarwuchs hinterher, kaufte sich alle zehn Jahre weitere Kleidung und tröstete sich damit, dass man die Kraft gegen Erfolg, Klugheit oder zumindest Lebenserfahrung eingetauscht hatte. Und mit etwas Glück verliess einen die Frau nicht, die selbstverständlich besser auf sich geachtet hatte.

Das hat sich geändert. Michael Schmidt-Kulbe, der am Berliner Ku'damm eine luxuriöse Praxis für ästhetische Medizin betreibt, sagt: «Seit es Assessment-Center gibt, kommen immer mehr reifere Männer zu mir, die stark und fit wirken wollen. Denn kein 50-Jähriger mit Papa-Bäuchlein will bei einer Bewerbung gegen einen 30-Jährigen den Kürzeren ziehen, der sechs Mal die Woche zum Functional Fitness geht.» Zu Schmidt-Kulbe kommen Firmenbosse, Wohlhabende, Menschen, die sonst keine Sorgen mehr haben und sich mal wieder so richtig um sich selbst kümmern wollen.

Hormonell sind Männer mit etwa 25 auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit, ab 40 fällt die Kurve jäh ab.

Das Problem: Muskeln entstehen, sehr grob gesagt, in dem man sie überanstrengt, Fasern reissen und sich neu und stärker nachbilden. Das setzt einen guten Stoffwechsel voraus und funktioniert nicht ewig. Hormonell sind Männer mit etwa 25 auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit, ab 40 fällt die Kurve jäh ab, mit 60 haben sie um rund ein Drittel weniger Testosteron im Körper als mit 25. Frauen erreichen den hormonellen Peak mit 30. «Da kann man auch zwei Stunden aufs Laufband, der Hüftspeck bleibt. Und Muskeln wachsen keine neuen mehr», sagt Schmidt-Kulbe. Man kann noch erhalten, was da ist. Aber wenig aufbauen.

Vier Stunden Sport am Tag, sonst kann man Brad Pitts Muskeln vergessen. Foto: Getty

In seiner Praxis betreibt Schmidt-Kulbe etwas, das er selber durchaus sarkastisch als Schattenmedizin bezeichnet, er behandelt Männer und Frauen mit Hormonen. Zum Beispiel mit HGH, dem «Human Growth Hormon», um die Fettverbrennung und den Muskelwuchs anzukurbeln. Als Schattenmedizin kann man diese Behandlungen deswegen bezeichnen, weil Schmidt-Kulbe seine Patienten im «Off-Label-Use» behandelt, das ist der Einsatz eines Medikaments ausserhalb der gesetzlichen Zulassung – und er weist ausdrücklich darauf hin, dass es keine medizinische Indikation dafür gibt. Aber «wenn man 20 Kilo Muskelmasse zunehmen will, um so auszusehen wie Brad Pitt in ‹Troja', dann geht das nicht ohne HGH und zwei Mal Sport am Tag, zwei Stunden vormittags und zwei Stunden nachmittags.»

Viel Aufwand für einen gestählten Körper

Ach ja, Brad Pitt. Der hat mit 55 auch gerade wieder den Oberkörper frei gemacht, für Quentin Tarantino in «Once Upon A Time in Hollywood», was Männer und Frauen im Kino ähnlich laut seufzen lässt, wie wenn Daniel Craig als James Bond aus dem Meer steigt. In einem Interview mit dieser Zeitung erzählte ein Top-Schneider der Londoner Savile Row, dass, seitdem Daniel Craig als der neue Bond die Serie wieder zum Leben erweckte, immer mehr Banker zu ihm kommen und einen Anzug wollen, der genauso sitzt wie der von Craig in «Casino Royale».

Diese Männer bringen zwar das Geld mit, um die Stoffe und Handarbeitszeit zu bezahlen, aber nicht die Figur, die Craig sich nach eigenem Bekunden auch nur für wenige Wochen antrainieren konnte. Der 51-Jährige nimmt zur Vorbereitung eines neuen Bond quasi Astronautennahrung zu sich und trainiert zwei Mal am Tag. Hugh Jackman, 50, der als Wolverine mit freiem Oberkörper durch die «X-Men»-Filme wütet, berichtet, dass so ein Auftritt ein halbes Jahr Vorbereitung braucht, vierzig Stunden vor einer Szene trinkt er kein Wasser mehr, um die Muskelzeichnung zu betonen, «sehr ungesund», wie er sagt.