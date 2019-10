Grüne fordert im zweiten Wahlgang Ruedi Noser heraus

Der Wahlsieg der Grünen in Zürich ist noch keine 24 Stunden alt, und schon verkündet die Partei: Marionna Schlatter stellt sich im zweiten Ständeratswahlgang am 17. November zur Wahl. «Die Grünen freuen sich, dass sie sich für den zweiten Wahlgang zur Verfügung stellt – denn es ist Zeit für eine Frau und eine ökologische Stimme in der Zürcher Ständeratsdelegation», heisst es in einer Mitteilung der Grünen Kanton Zürich.

Schlatter erzielte am Wahlsonntag ein überraschend gutes Resultat. Sie erzielte Rang vier und lag rund 12'000 Stimmen hinter Roger Köppel (SVP) und knapp 15'000 Stimmen vor der landesweit bekannten GLP-Kandidatin Tiana Moser.

Bereits früher am Montag haben bereits Nik Gugger (EVP) und Nicole Barandun (CVP) ihre Kandidatur zurückgezogen. Die beiden Aussenseiter landeten am Wahlsonntag abgeschlagen auf den Rängen sechs und sieben. Spannend bleibt die Frage: Wie entscheiden sich Roger Köppel und Tiana Moser.