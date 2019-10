«Mögliche sexuelle Beziehung» – US-Abgeordnete tritt zurück

Weil sie ein Verhältnis mit einem ihrer Mitarbeiter gehabt haben soll, ist die demokratische US-Kongressabgeordnete Katie Hill zurückgetreten. «Schweren Herzens» habe sie die Entscheidung getroffen, ihr Abgeordnetenamt im Repräsentantenhaus aufzugeben, schrieb Hill in ihrer am Sonntag über Twitter veröffentlichten Rücktrittserklärung.

Der Ethik-Ausschuss im Repräsentantenhaus hatte zuvor angekündigt, sich mit dem Vorwurf zu befassen, dass Hill «möglicherweise eine sexuelle Beziehung» mit einem ihrer Kongressmitarbeiter gehabt habe.

Medienberichten zufolge hatte Hill eingeräumt, ein Verhältnis mit einem Mitarbeiter ihrer Wahlkampagne gehabt zu haben. Dies würde nicht gegen die Regeln im US-Kongress verstossen – eine Beziehung mit einem Mitarbeiter ihres Büros im Kongress jedoch schon. Den Vorwurf, eine solche Beziehung gehabt zu haben, wies Hill zurück.

It is with a broken heart that today I announce my resignation from Congress. This is the hardest thing I have ever had to do, but I believe it is the best thing for my constituents, my community, and our country.



See my official statement below. https://t.co/RO8B0znc6C