Räuber sprengen Bankomaten

Der Vorfall ereignete sich um 1.50 Uhr in der Nacht auf heute Freitag in einem Verkaufsgeschäft mit Tankstelle in Neftenbach. Gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich sprengten maskierte Räuber dort einen Geldautomaten und erbeuteten eine noch unbekannte Summe.

Die Detonation war so heftig, dass neben dem Automaten auch das Gebäude Schaden nahm. Ein Teil der Decke stürzte ein, die Täter konnten durch die geborstenen Schaufenster eintreten und das Geld erbeuten. Aufgrund der Zerstörung am Geldautomaten sei davon auszugehen, dass ein Grossteil der Beute für die Diebe unerreichbar blieb, heisst es weiter.

Überfälle mit hohem Sachschaden

Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte aber gemäss Polizeiangaben hunderttausend Franken übersteigen. Die Diebe konnten trotz der sofort eingeleiteten Fahndung flüchten.

Fälle, in denen die Täter mit Sprengstoff an Geld herankommen, haben in den letzten Jahren zugenommen. Insbesondere in Orten im Tessin, die nahe der Grenze liegen, sind Profi-Bankräuber am Werk. Die Zerstörung war ebenfalls gross, die Täter konnten auch dort nicht gefasst werden und sind mit der Beute verschwunden. Siebenmal schlugen sie 2019 im südlichen Tessin zu – zuletzt Ende Oktober.

(tif)