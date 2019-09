Stadt Zürich rechnet ein letztes Mal mit schwarzen Zahlen

Zum zweiten Mal in Folge kann der Stadtzürcher Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne) ein positives Budget vorlegen. Er rechnet im kommenden Jahr bei einem Ertrag von ziemlich genau 9 Milliarden Franken mit einem Plus von 32,2 Millionen Franken. Damit werde die Stadt Zürich per Ende 2020 über ein Eigenkapital von knapp 1,5 Milliarden Franken verfügen, schreibt das Finanzdepartement in einer Pressemitteilung.

Mit weniger guten Zahlen rechnet Leupi dagegen für die darauffolgenden Jahre. Die Auswirkungen der Steuervorlage 17 belasteten die Finanzen, schreibt sein Departement weiter. Der Finanz- und Aufgabenplan zeige für 2021 ein leicht negatives Ergebnis. Für 2022 und 2023 erwartet die Stadt ein Minus von 115,9 beziehungsweise 132,4 Millionen Franken. Das Eigenkapital werde damit per Ende 2023 auf knapp unter 1,2 Milliarden Franken reduziert.

Keine Rekordwerte mehr

Leupi ist trotzdem zuversichtlich. «Die Stadt Zürich verfügt über genügend zweckfreies Eigenkapital, um die nächsten zwei bis drei Jahre ohne Leistungskürzungen oder Steuererhöhung durchzustehen», lässt er sich in der Mitteilung zitieren. Vorbehalten blieben aussergewöhnliche Entwicklungen. Diese könnten die neuen Abzüge betreffen, die die Steuerreform 17 für Forschung und Entwicklung, Patentverwertung und Eigenfinanzierung vorsieht. Die Auswirkungen davon liessen sich zum jetzigen Zeitpunkt nur schätzen. Aus diesem Grund sieht Leupi vorerst keinen Spielraum für eine weitere Steuersenkung.

Für das laufende Jahr rechnet das Finanzdepartement gemäss Medienmitteilung wie budgetiert mit einem positiven Rechnungsabschluss. Dieser werde aber nicht mehr die Rekordwerte der Jahre 2016 bis 2018 erreichen. Wie in den Jahren zuvor könne die Stadt auch im laufenden Jahr langfristige Schulden abbauen. Sie werde somit Ende 2019 über eine solide finanzielle Basis und eine gute Grundlage verfügen, die zukünftigen Herausforderungen anzugehen.

Rückgang bei den juristischen Personen

Das Finanzdepartement rechnet im Budget 2020 mit einem unveränderten Steuerfuss von 119 Prozent. Die gesamten Steuereinnahmen betragen 3 Milliarden Franken, das sind 51,2 Millionen Franken mehr als im Budget des Vorjahres. Der Steuerertrag bei den natürlichen Personen (1,8 Milliarden Franken) liegt um 46,1 Millionen Franken höher als 2019. Der Steuerertrag der juristischen Personen (920 Millionen Franken) schätzt das Finanzdepartement dagegen um 65 Millionen Franken tiefer ein. Grund dafür sind geringere Nachträge aus den Vorjahren. Die Grundstückgewinnsteuern steigen wegen des regen Liegenschaftenhandels weiter und erreichen im Budget 2020 hohe 290 Millionen Franken (plus 70 Millionen Franken). (zet)