StayAtHomeChallenge boomt

Weltweit sind Menschen derzeit dazu aufgefordert, das Haus nicht zu verlassen. So soll die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden. Natürlich müssen sich auch Sportprofis an die Sicherheitsmassnahme halten. Sie reagieren kreativ. In Videos auf Social Media lancieren sie Herausforderungen für ihre Fans und kämpfen so gegen Langeweile. Die Videos publizieren sie unter dem Hashtag #StayAtHomeChallenge. (bg,vwi)