Floris und Flurin, die Lebensretter von Madulain

Es ist eine der kleinsten Gemeinden im Tal und für viele das Dorf mit dem schönsten Namen im ­Engadin: Madulain. Hier leben Floris Tichler und Flurin Schur. Manchmal, wenn der Zufall es einrichtet, begegnen sie sich im Gebirge. Dann hält Wildhüter Schur mit seinem Feldstecher Ausschau nach Steinböcken, Gämsen und Rotwild – und Skitouren-Fan Tichler führt Freunde in die hochalpine Bergwelt.

Nicht selten, wenn das Schicksal es will, erweisen sie sich als Lebensretter. Pistenpatrouilleur Flurin Schur ist rasch zur Stelle, wenn im Skigebiet Corviglia ein Wintersportler verunfallt; er leistet Erste Hilfe, bindet den Patienten auf den Rettungsschlitten und bringt ihn ins Tal, wo das Team um den Anästhesiearzt Floris Tichler im Spital Oberengadin in Samedan schon wartet.

Gelegentlich, wenn sich ein Alpinist im Gebirge verstiegen hat oder gar abgestürzt ist, kommen Floris und Flurin als rettende Engel angeflogen, als Notarzt im Helikopter der eine, als Flughelfer der andere. Und regelmässig, wenn die Politagenda es vorschreibt, debattieren sie in den Niederungen der Kommunalpolitik. Dann möchte Tichler, im Gemeinderat für den Fremdenverkehr zuständig, den Strassenverkehr regulieren oder die touristische Infrastruktur fördern – und Bauvorstand Schur betont einmal mehr, dass das 80-Prozent-Kontingent beim Zweitwohnungsbestand erschöpft ist und keine neuen Ferienwohnungen erstellt werden können.

Flurin und Floris: Die Namen könnten auf Zwillinge schliessen lassen; zugleich verraten sie die unterschiedliche Herkunft ihrer Träger. Flurin, das kompakte Bündner Urgestein, 44 Jahre alt, ­geboren in Schuls, im äussersten Osten des Landes, hat sein Tal nie verlassen. Und Floris, der hoch aufgeschossene Freigeist aus der niederländischen Tiefebene, will nie mehr weg von hier. Vor allem will er nie mehr einen Ort wie jenen sehen, wo er vor 62 Jahren zur Welt kam: Damals hatte der Beruf des Vaters – der Geologe forschte für einen niederländischen Konzern nach Erdöl – die Eltern nach Owerri verschlagen, eine Stadt in der nigerianischen Provinz Biafra. Es war die Zeit, in der Biafra zum Synonym für Krieg, Hunger und Elend wurde.

Ein Routineeingriff wird zum Erweckungserlebnis

Zurück in seiner Heimatstadt Rotterdam absolvierte Floris ein Medizinstudium, spezialisierte sich auf die Anästhesie und trat eine Stelle im Universitätsspital Utrecht an. Die Operation, die sein Leben verändern sollte, sah zunächst nach einem Routineeingriff aus: Verdacht auf Darmverschluss. Doch kaum war die Bauchdecke geöffnet, stand der Befund fest: Inoperable Nekrosen – totes Gewebe, das nicht entfernt werden durfte. Zumachen. Den Patienten sterben lassen. In diesem Moment hatte Flurin Tichler nur noch einen Gedanken im Kopf, der ihn zutiefst erschreckte: «Endlich schlafen.»

«Es war ein Weckruf», erinnert er sich. «Mir war klar geworden, wie sehr ich in der Routine der Spitalfabrik abgestumpft war.» Die Empathie, die ihn einst beflügelt und für diesen Beruf begeistert hatte, sagt der heutige Bergdoktor, sei verflogen gewesen. «Ich befürchtete, dass ich in den Menschen nur noch Fälle sehen würde – und wusste: Du musst raus aus diesem Grossbetrieb. So schnell wie möglich.»

So fand der Anästhesist den Weg ins Engadin und ins Regionalspital Samedan. Die angenehme Atmosphäre am neuen Arbeitsplatz, die Landschaft, das weite Tal, die hohen Berge – alles kam ihm vor, «als sei ich angekommen. Dabei hatte ich immer geglaubt, dass es für mich so etwas wie Heimat gar nicht gibt.»

Etwa zur selben Zeit hatte Flurin seine Lehre als Koch abgeschlossen und in einem St. Moritzer Hotel eine neue Stelle angetreten. Doch unter den gegebenen Umständen erwies sich der vermeintliche Traumberuf als Albtraum; dafür erkannte Flurin in der jungen Dame an der Rezeption seine Traumfrau. Er schmiss den Job, heuerte bei der Heli Bernina als Flughelfer an und gründete eine Familie – mit Gattin Caroline, den Buben Quirin und Linard, der kleinen Angelina – und mit Chivas, dem Schweisshund.

Die Lawine sprengen, wenn ein Steinbock in der Falllinie steht?

Auch für Floris Tichler war der Ort gefunden und die Zeit gekommen, das Leben zu feiern: Er heiratete Ursula – und bald kamen Julia und Margarita auf die Welt. Die zweite Liebe des Arztes gehört den Bergen: Bald stand weit und breit kein Gipfel mehr, den er noch nicht bezwungen hat. Und dann erschütterte ihn «ein zweiter Weckruf». Floris klettert mit einem Freund in einer Steilwand des Kingspitz im Berner Oberland, als über ihren Köpfen ein Steinschlag niedergeht. Der Kamerad wird von mehreren Brocken getroffen und stürzt schwer verletzt ins Seil. «Es war der Wendepunkt in meinem Bergsteigerleben», erinnert er sich. «Als Anästhesist, der seine Patienten in einen todesähnlichen Zustand versetzt, habe ich gelernt, mit Risiken verantwortungsbewusst umzugehen – sie müssen kalkulierbar bleiben. Jetzt aber sollte sich meine Einstellung zum Risiko, das sich hinter den unberechenbaren Kräften der Natur verbirgt, radikal verändern: aus Respekt ist Angst geworden.» Und aus dem Bergsteiger ein Tourengänger.

Auch Flurin Schur muss Risiken abwägen – zum Beispiel als Sprengmeister, wenn es gilt, drohende Lawinenabgänge abzuschiessen. Bedrohlich schwer liegen die Schneemassen an jenem Abend am Hang, darunter die Skipiste – und genau dazwischen steht ein Steinbock. Wenn er sprengt, wird die Lawine das Tier mitreissen. Flurin zögert nur kurz, dann legt er das Gewehr an. «Die Kugel», sagt er, «hat ihm einen besseren Tod gegeben, als die Lawine es getan hätte.»

Nach der Sitzung verlegen die fünf parteilosen Gemeinderäte von Madulain ihre Debatte in die Beiz und kühlen beim Bier die Gemüter ab – es ist wieder einmal lebhaft zugegangen. «Mich beeindruckt immer wieder», sagt Floris Tichler, «wie zivilisiert in der Schweizer Demokratie um den Konsens gerungen wird. Davon können grosse Parlamente in anderen Ländern einiges lernen.»

«Viva», antwortet Flurin und erhebt das Glas. «Auf Quirin!» – «Auf das Leben», lacht Floris.

Sie wissen, worum es geht: Quirin ist Flurins ältester Sohn. Es war eine schwere Geburt, damals vor neun Jahren. Das Kind schwebte in Lebensgefahr – und die Mutter auch. Floris war der Arzt. Und Flurin ist überzeugt, dass er «beiden das Leben gerettet hat».

Dieser Beitrag ist Teil einer Serie, die von Engadin St. Moritz Tourismus finanziert wird. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der SonntagsZeitung.