Frankensteins Sofa

Kolumne «Stadtbild», Nr. 001 – Das Modell «Haltestelle Schmal» ist eine Zumutung für das Gesäss und eine Qual für den Rücken. Allein schon der Anblick ist Furcht einflössend mit der steilen Lehne und der knappen Sitzfläche. Dazu der massive Stahlrahmen, die groben Holzlatten und der kurze Fuss, der Instabilität verspricht. Deshalb sieht man auf dieser Bank des Schreckens, auf dieser Prokrustes-Couch auch nie jemanden sitzen. Was die Krankenkassen beruhigt, den Orthopäden aber das Einkommen schmälert.

Warum stellen die Zürcher Verkehrsbetriebe eine Sitzbank auf, im Vergleich zu der jede Kirchenbank ein Himmelbett ist? Wollen sie im profanen Verkehrsgewühl eine sakrale Stimmung erzeugen zwecks Anbetung der Heiligen Vaubezetta, der Schutzpatronin des öffentlichen Verkehrs? Die scheint allerdings schwerhörig zu sein angesichts der 839 Kollisionen, welche die VBZ letztes Jahr zu verzeichnen hatten. Oder ist es gerade Absicht, dass sich niemand setzt? Um die Leute zum Stehen zu erziehen, denn je weniger im Tram sitzen, desto mehr passen rein.

Alles falsch. Auch wenn man es dieser Bank nicht ansieht, sie ist gut gemeint. Sie kommt dort zum Einsatz, wo die Haltestelle zu schmal ist für die normale VBZ-Bank, zum Beispiel am Opernhaus, an der Stockerstrasse oder am Hauptbahnhof/Buslinie 31. Üblich ist die Sitzbank «Haltestelle Norm», im Volksmund auch «Vandalenschreck» genannt. Mit dem dicken Stahlrahmen und den Holzbrettern, vor denen sich selbst Borkenkäfer fürchten, gleicht sie ihrer schmalen Schwester, sie ist aber wegen der schrägen Lehne und der breiten Sitzfläche tatsächlich bequem.

Die Kompetenz der Verkehrsbetriebe in ästhetischen Fragen scheint entwicklungsfähig. Bild: Andrea Zahler

Verglichen mit den anderen Bänken in der Stadt, die vom Tiefbauamt oder von Grün Stadt Zürich aufgestellt werden, wirken beide VBZ-Bänke so auffallend klobig, dass man annehmen muss, sie stammten vom Designbüro Frankenstein. Das stimmt aber nicht: Die Verkehrsbetriebe Zürich haben ihre Bänke selber entworfen. Die VBZ sind eben ein überaus selbstbewusstes Unternehmen. Sie sind überzeugt, in vielerlei Hinsicht kompetent zu sein – bis hin zum Bestattungswesen. Ihre Schreinerei produzierte einst Särge, musste das Geschäft in den 1980er-Jahren jedoch auf Druck des Schreinergewerbes aufgeben.

Mit Blick auf ihre Sitzbänke liesse sich einwenden, dass die Kompetenz der Verkehrsbetriebe in ästhetischen Fragen entwicklungsfähig sei. Diese Einschätzung ist sogar offiziell, denn die Stadt hat der VBZ-Bank in der elegant gestalteten Bahnhofstrasse Hausverbot erteilt. Doch vernachlässigt diese Kritik erstens die äusseren Umstände, denen die Bänke ausgeliefert sind: Regen, Hagel, Hitze, Street-Parade, Züri-Fäscht, fettleibige Schwarzfahrer, nervöse Jungmänner. Zweitens sind die VBZ im Kern kein Unternehmen des Ausruhens, sondern ein Betrieb der Bewegung. So ungemütlich diese Sitzbank auch aussieht, sie ist ein eindrückliches Statement für die im öffentlichen Verkehr geforderte Unrast.

Die neue Kolumne «Stadtbild» widmet sich all den vielen Dingen, die es sich in Zürich im öffentlichen Raum gemütlich gemacht haben und unser Bild dieser Stadt prägen – im Guten wie im Schlechten. Sie erscheint immer Mitte der Woche.