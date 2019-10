Roma-Sound reloaded

Ohne Klischees bedienen zu wollen: Die Musik der Jimmy Mustafa Band scheint aus einer anderen Welt auf die unsere zu prallen. Direkt, unverfälscht, eindringlich. «Wir spielen keine Musik, wir leben sie», schreibt der 30-jährige Namensgeber und Gründer Jimmy Mustafa am Tag, bevor er mit seiner Band für die aktuelle Tournee in die Schweiz reist. Mit dem Visum hats geklappt.

Die Band stammt aus Kosovo. Die Lebensumstände, die im Dorf herrschen, in dem Mustafa und drei seiner Bandkollegen herkommen, sind hier nur schwer vorstellbar, insbesondere jene im Roma-Viertel. Die Wasserversorgung ist prekär. Oft muss das Wasser von Hand aus einem Brunnen hochgezogen werden. Trinkbar ist es nicht. Das im Nachbarort Obiliq gelegene Braunkohlekraftwerk – das schmutzigste ganz Europas – verseucht die Umgebung. Überdurchschnittlich viele Leute in Plemetina leiden an Krebs und Atemwegserkrankungen. Die Mehrheit der Bevölkerung ist arbeitslos. Seit 2009 spielt Mustafa (Gesang, Gitarre) zusammen mit Ersad Bunjaku (Bass), Avni Mustafa (Cajon) und Hasib Karaçi (Klarinette) – vor einem Jahr stiess Driton Berisha dazu (Gesang, Gitarre).

Zu viert touren sie aktuell durch die Schweiz, im Hintergrund: Fotos aus Plemetina. Bild: Facebook Jimmy Mustafa Band

Heute gehören sie zu den Machern einer neuen Welle von Roma-Musik. Sie spielen traditionelle Stücke, gemischt mit Elementen aus Pop, Hip-Hop und Reggae. Jene Lieder, die Jimmy selbst schreibt, handeln von Menschenrechten, Stereotypen, Diskriminierung, frühem Heiraten – von Dingen, die er als Rom in seinem Alltag vermisst, unter denen er leidet, Dinge, die er beobachtet. «Und ich schreibe auch Liebeslieder», fügt er an.

Dass sie sich in Kosovo einen Namen gemacht haben, verdanken die fünf Musiker auch einem Schweizer. In Andreas Wormsers Hotel Gracanica nahe der Hauptstadt Pristina treten Jimmy Mustafa und seine Kollegen seit einigen Jahren als Hausband auf. Im Hotel arbeiten Serben, Albaner und Roma gemeinsam – einzigartig im bis heute ethnisch gespaltenen Land. Doch die Band möchte an eine bessere Zukunft glauben.

Mustafa ist sozial engagiert. Zurzeit gibt er Kindern aus der Roma-Gemeinschaft Musikunterricht. Kürzlich spielte die Band im Rahmen von Protesten gegen ein Wasserkraftwerk, das in einem Nationalpark im Süden Kosovos gebaut werden soll. In der Schweiz treten sie auf, um ihr zweites Album vorzustellen, aber auch, um gegen Vorurteile anzusingen. «Kommt vorbei, ihr werdet nicht enttäuscht sein», schreibt Jimmy zum Schluss. «Und wir freuen uns, euch auch einmal in Kosovo willkommen zu heissen.»

Jimmy Mustafa über die Situation der Roma in Kosovo und seine Identität

«Ich bin Rom und bin sehr stolz auf meine Identität. Ich spreche Romani und gehöre zur grössten Minderheit Europas. Heute Rom zu sein, ist leider nicht nur in Kosovo, sondern in ganz Europa sehr hart. Wir werden diskriminiert, unsere Lebensumstände sind schlecht. Gerade unter den Jungen ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch. Das macht uns zu schaffen. Ich spüre, dass es an politischem Willen mangelt, uns besser in die Gesellschaft zu integrieren.

Wenn andere mir mit Vorurteilen begegnen, sage ich, dass wir Menschen sind, wie sie auch. Sie müssen akzeptieren, dass wir mit ihnen im selben Land leben. Ich sage ihnen auch, dass ich nicht zur Schule gehen muss, um zu lernen, wie man Musik macht. Musik liegt uns Roma im Blut. Nein, das mit der Musik ist natürlich ein Witz. Zwei unserer Band, Avni und Hasib, haben Musik studiert. Mir wurde sie in die Wiege gelegt, weil bereits mein Vater Musiker war.

Ich glaube daran, dass wir mit Musik das Leben unserer Gemeinschaft verbessern können. In meinem Musikunterricht für Kinder geht es auch um Menschenrechte, darum, dass Schule wichtig ist für ihr weiteres Leben. Und schaut nur, was Esma Rezepova oder Saban Bajramovic als Roma-Musikstars erreicht haben. Sie sind zwar mittlerweile verstorben, sind aber auf der ganzen Welt bekannt, haben in unserer Sprache gesungen und für unsere Gemeinschaft gesprochen. Wir wollen dasselbe tun.»

Konzerte Jimmy Mustafa Band:



Fr 25.10., 20.30 Uhr, Idabeiz Neuhegi, Ida-Sträuli-Strasse 71, 8404 Winterthur



Sa, 26.10. 19.00 Uhr, Coalmine Café, Turnerstrasse 1, 8400 Winterthur



So, 27.10. 20.00 Uhr, Maxim-Theater, Ausstellungsstrasse 100, 8005 Zürich



