Mauro Tuena im Interview

Freilicht-Theater 2010

Wilhelm Tell Text: Friedrich Schiller; Regie: Franca Biasoli; Ort: Interlaken. Der Klassiker unter den Schweizer Sommertheatern.Bis 4. September. www.tellspiele.ch



Farinet der Falschmünzer Text: Markus Keller; Regie: Reto Lang; Ort: Freilichtmuseum Ballenberg. Passend zur Bankenkrise: Der legendäre Walliser Falschmünzer Farinet als Bühnenheld. Bis 21. August.www.landschaftstheater-ballenberg.ch



Die Königin von Saba Freilicht-Tanztheater. Regie: Giovanni Netzer; Ort: Julierpass, Anreise nur mit Postauto. Die Legende der Herrscherin, die König Salomon bezirzte, auf 2300 Metern. Bis 7. August. www.origen.ch



Die schwarzen Brüder Musical. Text: Mirco Vogelsang, nach dem Roman von Lisa Tetzner und Kurt Held; Musik: Georgij Modestov; Inszenierung: Holger Hauer; Ort: Walenstadt. Nach «Heidi» sorgen jetzt die Verdingkinder für feuchte Augen am Walensee. 22. Juli bis 21. August. www.dieschwarzenbrueder.ch



Die schwarze Spinne Musiktheater. Text: Jeremias Gotthelf; Musik: Goran Kovacevic; Ort: Seeburgpark Kreuzlingen. Gotthelfs unheimliche Novelle um das grosse Monster der Schweizer Literatur. 22. Juli bis 22. August. www.see-burgtheater.ch



Einstein Text und Regie: Livia Anne Richard; Ort: Gurten. Albert Einstein entdeckte seine Relativitätstheorie 1905 in Bern. Wer war der Mensch hinter dem Genie? 24. Juli bis 11. September. www.theatergurten.ch



Wie es euch gefällt. Text: William Shakespeare; Regie: Peter Niklaus Steiner; Ort: Sihlwald. Shakespeares Komödie über Aussteiger, im Wildnispark Zürich. 29. Juli bis 22. August. www.turbinetheater.ch



Anna Göldi Text: Perikles Monioudis; Regie: Barbara Schlumpf; Ort: Mollis. Die tragische Geschichte der 1782 als Hexe enthaupteten Magd Anna Göldi, aufgeführt an Originalschauplätzen. 4. August bis 28. August.www.annagoeldi.chLink