Papierener Trennungsschmerz

Die meisten Bücher in meinem Regal lese ich nie, selbst wenn ich 100 Jahre alt werde. Trotzdem, eines wegzugeben, ist wie eine Trennung nach langer Beziehung. Habe ich mich durchgerungen, fahre ich zum Bücherbrocky beim Bahnhof Enge, eine grossartige Institution. Und die schönen Bildbände bringe ich ins Antiquariat von Peter Petrej an der Sonneggstrasse, in der Hoffnung, dass er etwas zahlt, obwohl ich die Regeln kenne: Geld gibt es nur für Erstausgaben.

Letzte Woche fuhr ich wieder los. Erst zu Petrej, im Gepäck zwei Bände «Anna Karenina» mit Zeichnungen von Topor, die ich von meiner Tante geerbt habe, und den kiloschweren Bildband «Migranten» des brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado, den man vor 20 Jahren auf dem Salontisch haben musste. Für einmal wars kein schwerer Entscheid gewesen, weil mir Salgado auf den Wecker geht, seit ich mal auf einem Foto Ende 90er-Jahre gesehen habe, wie er im grossen Auto in einem kongolesischen Flüchtlingslager aufkreuzte wie ein Prinz, umringt von hungernden Menschen.

Unerklärlich ist es, warum man Bücher besitzen muss, die man wohl nie lesen wird.

Ein paar Tage später erhielt Sebastião Salgado den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, eine grosse Ehrung. Der Mann war in meinen Augen rehabilitiert. Selbst ein Flüchtling, hat er sein Leben lang dokumentiert, wie der halbe Globus auf der Flucht ist, eine riesige Wanderbewegung. Weg von der Armut, dorthin wo das Geld und die Lichter sind. Einst von Sizilien nach Amerika oder vom kargen Hinterland nach São Paulo – heute von Afrika nach Europa; so läuft unser System. Und wenn wir Mauern bauen und um Quoten feilschen, stellen wir uns auf die Seite der Rechtschaffenen, die seit 100 Jahren wegschauen.

Wir sprachen zu Hause über den Fotografen, meine jüngere Tochter hatte mit der Schule eine Ausstellung besucht und war beeindruckt. Ich erwähnte nicht, dass ich unseren Salgado ins Antiquariat gebracht hatte. Aber die Stimme des Gewissens wurde lauter: Du hast ihn entsorgt, weil du die Bilder des Elends nicht mehr sehen wolltest. Ich schrieb dem Antiquariat, ob das Buch schon weg sei, ich würde es zurückkaufen. Kein Problem, antwortete Peter Petrej. In meine Erleichterung mischte sich das Gefühl, dass es mir gar nicht um die Migranten gegangen war. Ich hielt den Trennungsschmerz nicht aus.

Es sei unerklärlich, warum man Bücher besitzen müsse, die man nie lesen werde, sagte Peter Petrej, als ich wieder im Laden stand. «Ein Zeitvertreib von Männern übrigens», sagte er, «Frauen sind grosse Leserinnen. Aber sie verirren sich selten in ein Antiquariat.»