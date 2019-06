Verkehrschaos nach Unfall auf der A1

Autofahrer in der Region Winterthur brauchten am Freitagmorgen viel Geduld. Aufgrund eines Unfalls staute es ab Attikon auf der A1 St. Gallen in Richung Zürich. Die beiden linken Fahrstreifen waren gesperrt. Laut TCS betrug die Wartezeit rund 50 Minuten.

#A1 - St. Gallen -> Zürich - zwischen Wülflingen und Töss Stau, Unfall — TCS Verkehr A1 (@TCSverkehrA1) 21. Juni 2019

Die Polizei bestätigt auf Anfrage von 20min.ch den Unfall im Morgenverkehr. Carmen Surber, Sprecherin der Kantonspolizei Zürich: «Bei den involvierten Fahrzeugen handelt es sich um einen Lastwagen und einen Personenwagen. Verletzt wurde niemand.» Laut Surber wurde der Abschleppdienst aufgeboten. Inzwischen hat sich die Verkehrssituation wieder normalisiert.

Auch rund um Zürich stockte es wegen Überlastung: zwischen der Verzweigung Limmattal und Affoltern:

#A1 - Bern -> St. Gallen - zwischen Verzw. Limmattal und Affoltern stockender Verkehr, Überlastung — TCS Verkehr A1 (@TCSverkehrA1) 21. Juni 2019

Und auch zwischen Wallisellen und Zürich-Ost: