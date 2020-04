Vietnam und Kambodscha Faszination Südostasien: Zwei geschichtsträchtige Klassiker kombiniert!

Detailliertes Reiseprogramm

Faszination Südostasien: Zwei geschichtsträchtige Klassiker kombiniert! Sie begegnen weltberühmten Highlights wie der Halong- Bucht, dem Mekong-Delta und den kambodschanischen Tempelwundern. Verknüpft mit einzigartigen Momenten, bei den Volksstämmen in Vietnam oder beim Besuch künstlerischer Projekte, erhalten Sie einmalige Einblicke in zwei geheimnisvolle, ferne Länder.

Reisedatum

4. bis 23. November 2020

Reiseprogramm

1.–3. Tag: Hinreise und Hanoi Sie fliegen mit Thai Airways von Zürich via Bangkok nach Hanoi. Per Velotaxi- Tour geht es durch das Gassengewirr der Hauptstadt, zum monumentalen Ho-Chi-Minh-Mausoleum und dem Tempel der Literatur. Erleben Sie die einzigartige Volkskunst bei einer exklusiven Aufführung des traditionellen Wasserpuppentheaters.

4.–6. Tag: Mai Chau und Naturreservat Pu Luong Weiterreise in das grüne Tal von Mai Chau, hier übernachten Sie zwei Nächte in einer Ecolodge. Sie radeln per Velo vorbei an Reisfeldern und unternehmen einen Ausflug zum Naturreservat Pu Luong. Nach einer gemütlichen Wanderung speisen Sie bei einer lokalen Familie. Die historische Stadt Hoa Lu liegt malerisch zwischen Kalksteinhügel. Sie besuchen die wichtigsten Tempel und die Überreste der Zitadelle. Eine Sampan-Bootsfahrt durch unberührte Schilflandschaften in Ninh Binh bringt Sie zum Staunen.

7.–8. Tag: Halong-Bucht Naturspektakel par excellence: Auf einer gecharterten Holzdschunke schippern Sie zwei Tage durch die atemberaubende Halong-Bucht mit ihren 3000 Kalksteininseln, Bergkegeln, Höhlen und Fischerbooten. Sie finden Zeit für Landgänge, Thai-Chi-Kurse und Entspannungsmomente an Deck. Danach geht es per Transfer zurück nach Hanoi und innert einer Flugstunde nach Hue.

9.–11. Tag: Hue, Da Nang und Hoi An Die Bootsfahrt auf dem pittoresken Parfüm-Fluss führt vorbei an Pagoden, Zitadellen und kaiserlichen Grabstätten. Per Fahrradrikscha-Tour entdecken Sie die Gastro-Szene Hues. Die beeindruckende Zugfahrt um den Wolkenpass bringt Sie nach Da Nang. Hier führt Sie ein Experte durch das Cham-Museum. Sie spazieren durch das romantische Städtchen Hoi An mit Marktbesuch und Kochkurs.

12.–14. Tag: Mekong-Delta Nach einer Übernachtung in Saigon verbringen Sie zwei Tage im Mekong- Delta. Sie fahren in die reizvolle Kleinstadt Cai Be, unternehmen Ausflüge per Ruderboot und Fahrrad in die Region, zu Handwerksbetrieben und schwimmenden Märkten. Zwei Nächte logieren Sie in schönen Bungalows.

15.–18. Tag: Saigon und Tempel von Angkor Zurück in Saigon stehen die lebhafte Chinatown, das Kriegsmuseum und die berühmte A O Show auf dem Programm. Nach einem kurzen Flug erreichen Sie Siem Reap im Königreich Kambodscha. Sie besichtigen die weltbekannten Tempel Angkor Wat, Angkor Thom, Bayon, Ta Prohm, Banteay Srei unter der fachkundigen Führung eines lokalen Kenners. Eine traditionelle Apsara-Tanzvorführung sowie das Abschlussdinner mit Khmer-Fusion-Küche runden die ereignisreichen Tage ab.

19.–20. Tag: Kambodschas grösster See und Rückreise Zum Abschluss begeben Sie sich auf eine Flussfahrt zu den Tonle-Sap-Fischern und ihren schwimmenden Häusern. Via Bangkok fliegen Sie zurück nach Zürich.

Preis pro Person

Fr. 7‘950.– Doppelzimmer

Fr. 1‘350.– Einzelzimmerzuschlag

Begrenzte Teilnehmerzahl

Mind. 15, max. 25 Personen

Leistungen

Internationale Flüge mit Thai Airways in Economy-Klasse (inkl. Flugtaxen Fr. 191.–, Stand November 2019), Inlandflüge in Vietnam, Flug Ho Chi Minh City–Siem Reap mit Vietnam Airlines

Alle Transfers, andere Transportmittel (Schiff, Boot, Zug)

Schöne 4-5-Stern-Hotels/Lodges auf Basis Doppelzimmer, Charter-Schiff mit Übernachtung in 2-er Kabine

Frühstück und 1 weitere Mahlzeit pro Tag

Eintritte und Gebühren

Trinkgelder

Begleitung durch Daniel Keller, lokale, Deutsch sprechende Reiseleiter, cotravel Reiseleitung

Visagebühren

Ausführliche Reisedokumentation

Optionales Vorbereitungstreffen

Audio-System auf Rundgängen

Nicht inbegriffen

Getränke

Versicherungen

Persönliche Auslagen

Impfungen

Organisator und Bedingungen

Es gelten die allgemeinen Vertragsund Reisebedingungen der auf Expertenreisen spezialisierten Reiseagentur cotravel, DER Touristik Suisse AG, Basel, Mitglied des Reisegarantiefonds.

Buchung, Informationen und Detailprogramm: cotravel, DER Touristik Suisse AG Gerbergasse 26, 4001 Basel Tel. 061 308 33 00, cotravel@cotravel.ch

Ihr Experte auf der Reise

Der Jurist und Betriebsökonom Daniel Keller lebte 20 Jahre in Vietnam, wo er als Unternehmer tätig war und eine Familie gründete. Heute evaluiert er Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit und ist zudem Leiter des Investitionsausschusses verschiedener auf Vietnam spezialisierter Risikokapitalfunds. Er begleitet die Gruppe während zehn Tagen.