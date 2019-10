Dieses Internetcafé ist heute noch gefragt

Infobox

50 Jahre Internet

Heute wird das Internet 50 Jahre alt. Am 29. Oktober 1969 schickte ein Student die erste Nachricht von einem Computer an der University of California in Los Angeles an einen 520 Kilometer entfernten Computer der Stanford University. Der Grundstein war gelegt, dass Tim Berners-Lee vor 30 Jahren am Cern in Genf die technischen Standards des World Wide Web entwickeln konnte.