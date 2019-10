Komplett hilflos im Umgang mit China

Auslöser des Streits war ein sechs Wörter langer Tweet. Der Manager der Houston Rockets, eines Clubs der US-Basketball-Profiliga NBA, Daryl Morey, hatte darin für die Meinungsfreiheit der Demonstranten in Hongkong geworben. Auch wenn er den Kommentar schnell wieder löschte, Twitter in China sowieso gesperrt ist und die NBA sofort klein beigab, war die chinesische Boykottmaschinerie schon angelaufen.

Das Staatsfernsehen erklärte, die aktuellen Saisonvorbereitungsspiele der NBA nicht mehr zeigen zu wollen. Die Onlinehändler Alibaba und JD.com entfernten die Merchandising-Produkte der US-Profiliga aus ihrem Sortiment, und in Shanghai rückten Kräne an, um die Plakate für ein in Shanghai geplantes NBA-Spiel herunterzureissen.

«Maulkorberlass»

Moreys Tweet und die Reaktion der NBA-Verantwortlichen sorgen auch in den USA selbst für eine heftige Debatte. Zahlreiche Politiker beider grossen Parteien warfen der Basketballliga vor, alle demokratischen Überzeugungen aus reiner Profitgier über Bord zu werfen. Chuck Schumer, demokratischer Senator für den Bundesstaat New York, sagte, es sei absolut inakzeptabel, einen «Maulkorberlass für Amerikaner zu verhängen, die sich für Freiheit aussprechen». Seine republikanischen Senatskollegen Marco Rubio und Rick Scott aus Florida erklärten, die NBA habe den Geschäftsführer der Rockets «geopfert, um der kommunistischen Regierung Chinas gefällig zu sein».

Dabei ist das Verhalten der Liga nur Ausdruck der Hilflosigkeit im Umgang mit China. Erst diese Woche verbannte Apple das Handyprogramm HK-Map aus seinem App Store, nachdem chinesische Medien behauptet hatten, Demonstranten in Hongkong nutzten den Dienst, um sich «zu gewalttätigen Aktionen zusammenzurotten».

Die Airlines American, United und Delta gaben im letzten Jahr der Forderung Pekings nach, in ihren Flugplänen Taiwan nicht länger als eigenständiges Zielland anzugeben, sondern als chinesisches. Auch die Lufthansa, die Hotelkette Marriott und andere Firmen machten in der Frage den Kotau vor China. Meist geht es um das, was die Partei als ihre «Kerninteressen» bezeichnet. Dazu gehören die drei verbotenen T: Taiwan, Tibet und Tiananmen.

Ist China zu bedeutend?

Mercedes-Benz entfernte einen Instagram-Post mit einem Zitat des Dalai Lama. Die Princeton University veranstaltet keine Debatten mehr zu chinakritischen Themen, um keine zahlungskräftigen Studenten aus Festlandchina zu verlieren. Das Filmstudio Marvel machte in einem Drehbuch aus einem tibetischen Hauptdarsteller eine kaukasische Heldin, um die kommunistische Führung in Peking zu besänftigen. Das Kalkül der Firmen ist einfach: China ist für die Unternehmen ein bedeutender Markt. Wollen sie dort aktiv sein, müssen sie sich an die Regeln halten. Wer Peking verärgert, muss die Kosten dafür tragen. In den USA interessierte man sich in der Vergangenheit nur mässig für die Gängeleien. Die Kosten der Selbstzensur waren für die Firmen zu Hause gleich null.

Das hat sich nun geändert. Die Eskalation vermittelt vielen Amerikanern das Gefühl, im eigenen Land nicht mehr sagen zu dürfen, was sie wollen. Wer bisher nicht über Pekings Einflussnahme nachgedacht hat, tut es möglicherweise nun. Verstärkt wird das Gefühl diese Woche auch durch den Fall des E-Sportlers Chung Ng Wai, der sich fast zeitgleich mit Morey bei einem Turnier zu Hongkong äusserte und daraufhin vom amerikanischen Spieleentwickler Blizzard suspendiert wurde.

In den USA hat die Eskalation erste Konsequenzen für chinesische Unternehmen. Die NBA-Affäre droht Firmen wie Bytedance, die Mutter des chinesischen Videoportals Tiktok, in Mitleidenschaft zu ziehen. So sprachen sich einige Experten bereits dafür aus, die Übernahme der kalifornischen Kurzvideo-App Musical.ly durch Bytedance rückwirkend zu untersagen: Sie fürchten, dass die Plattform künftig auch die Inhalte für US-Nutzer zensieren könnte.