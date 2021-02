Leichtathletik Simon Ehammer mit Jahresweltbestleistung im Hallen-7-Kampf

Der Nuller im Stabhochsprung am vergangenen Wochenende in Magglingen hat Simon Ehammer nicht aufgehalten: Am Hallenmeeting in Frankfurt erzielt der eben erst 21-jährig gewordene Appenzeller mit 6092 Punkten Schweizer Rekord im Siebenkampf – und darüber hinaus eine Jahresweltbestleistung. Mit 6,82 Sekunden über 60 m, 7,73 m im Weitsprung, 14,78 m mit der Kugel und 1,95 m im Hochsprung hatte Ehammer am Samstag mit 3473 Punkten eine vielversprechende Basis gelegt. Am Sonntag blieben die Leistungen konstant hoch (7,83 Sekunden 60 m Hürden, 4,80 m Stab, 2:51,93 über 1000 m), sodass er Andri Oberholzers Rekord der Vorwoche um 152 Punkte übertraf.

Der Nuller von Magglingen hat ihn zwar nicht gebremst, Ehammer dürfte ihn aber umso mehr ärgern, als dass er vor einer Woche nach dem ersten Tag sogar noch um 119 Punkte höher gelegen und in einzelnen Disziplinen Weltklasseleistungen gezeigt hatte (Kugel 15,31 m, Hoch 2,02 m). Am nächsten Wochenende wird er an den Einzelmeisterschaften in Magglingen in mehreren Disziplinen antreten – und die Spezialisten fordern. (mos)