Visiere, die nicht beschlagen – NFL testet Football-Helme mit Corona-Schutzmaske Die NFL will den Spielbetrieb möglichst rechtzeitig anfangs August wieder aufnehmen. Damit das ohne Sicherheitsbedenken gelingt, werden neue, sicherere Helm-Prototypen produziert. Adrian Hunziker

So sieht ein aktueller NFL-Helm aus, hier das Beispiel der Green Bay Packers. KEYSTONE Bereits jetzt sind die Helme nicht sonderlich bequem, aber sie erfüllen ihre Aufgabe. KEYSTONE Nun testet die NFL neue Helme, die eine Schutzmaske beinhalten, damit die neue Saison ab August auch während der Corona-Pandemie durchgeführt werden kann. KEYSTONE Rich McKay, Präsident der Atlanta Falcons, erwartet, dass die Schutzmasken schnell auf Akzeptanz stossen würden, sofern sie zwei Standards erfüllen: «Sie müssen für die Spieler angenehm zu tragen sein und sie müssen sicher sein.» Getty Images Helm-Hersteller Oakley hat bereits einige Prototypen getestet. KEYSTONE Thom Mayer, medizinischer Direktor der Spielerorganisation NFLPA, hat einige Prototypen gesehen und sagt: «Wenn man einige von ihnen zuerst sieht, denkt man: ‹Oh Gott, nein.› – weil man nicht gewohnt ist, so etwas zu sehen.» Twitter Sollten diese Helme in der NFL eingeführt werden, wird es nebenbei trotzdem nötig sein, weitere Sicherheitsmassnahmen zu befolgen. KEYSTONE «Wenn man den Helm abnimmt, sofort eine Maske anziehen, Social Distancing gilt auch neben dem Feld und jeder benutzt eine eigene Trinkflasche», sagt Mayer. KEYSTONE 1 / 8

Ein Helm soll den Träger vor einer Kopfverletzung schützen. Das weiss jedes Kind. Und nun soll es schon bald einen Helm geben, der auch gegen ein Virus schützt. Das, weil die beste Football-Liga der Welt, die NFL, möglichst zeitig den Betrieb wieder aufnehmen will. Anfangs August sollen die ersten Vorbereitungsspiele über die Bühne gehen.

Damit dies nicht nur Wunschdenken bleibt, sondern auch zur Realität werden kann, testet die NFL nun Helme, die eine Schutzmaske gegen das Corona-Virus beinhalten. «Viele Spieler sind es sich bereits gewohnt, mit einem Visier, das die Augen schützt, zu spielen. Das wäre dann einfach eine Erweiterung», sagte Rich McKay, Präsident der Atlanta Falcons.

Fürs Militär produziert

Thom Mayer, medizinischer Direktor der Spielerorganisation NFLPA, sagte im Podcast von Adam Schefter auf ESPN, er habe bereits im März Wege vorgeschlagen, wie man die Schutzmasken mit den Helmen verbindet. «Die Bioingenieure testen Prototypen mit Helm-Hersteller Oakley. Sie schauen sich alle Möglichkeiten an, auch wenn die Masken beschlagen.»

Oakley hat bereits Erfahrung mit Helmen mit Visieren. Und die Firma hat schon Gläser für das Militär entwickelt, die nicht beschlagen. Diese Technologie könnte sich als äusserst dienlich erweisen.

Mayer sagte weiter, er habe einige Prototypen bereits zu Gesicht bekommen. «Wenn man einige von ihnen zuerst sieht, denkt man: ‹Oh Gott, nein.› – weil man nicht gewohnt ist, so etwas zu sehen. Aber sie denken an alles, was man sich nur vorstellen kann. Diese Leute sind es gewohnt, mit so etwas zurechtzukommen.»

Zwei Standards müssen erfüllt werden

Die Arbeit an den Helm-Masken sei so weit fortgeschritten, dass bis August «wahrscheinlich eine Empfehlung vorhanden sein wird», um die Vorbereitungsspiele in Angriff zu nehmen, so Mayer.

McKay erwartet, dass die Schutzmasken schnell auf Akzeptanz stossen würden, sofern sie zwei Standards erfüllen: «Sie müssen für die Spieler angenehm zu tragen sein und sie müssen sicher sein.»

Neben den Helmen mit Schutzmasken gibt es weitere wesentliche Sicherheitsmassnahmen, die vor dem Virus schützen sollen und die befolgt werden müssen. «Wenn man den Helm abnimmt, sofort eine Maske anziehen, Social Distancing gilt auch neben dem Feld und jeder benutzt eine eigene Trinkflasche», führt Mayer aus.

Noch ist aber weiter unklar, wann die NFL ihren gewohnten Trainingsbetrieb wieder aufnehmen kann. Einige Trainingszentren sollen am Dienstag zwar wieder öffnen. Sie sollen aber teilweise nicht für alle Spieler und niemandem aus dem Trainingsteam zugänglich sein. Die neue Saison, die am 10. September starten sollte, befindet sich also noch in weiter Ferne.