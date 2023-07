Sensation in Rümlang – Nicht alle beklatschen die erste Brut des Waldrapps in der Schweiz Dass die Waldrappe in Rümlang Nachwuchs haben, wird als Erfolg der Wiederansiedlung in Europa gefeiert. Der Schweizer Vogelschutz stimmt allerdings nicht in den Jubel ein. Wieso? Anna Bérard

Waldrappe füttern die Küken mit Insekten und Würmern aus dem Kropf. Foto: Heinz Zumbühl

Die Glatzköpfe mit den roten Schnäbeln, die über der Harley-Davidson-Garage in Rümlang brüten, faszinieren viele Tierfreundinnen und Tierfreunde. Der Zoo Zürich lässt sie mit einer Liveübertragung aus dem Nest an der Brut teilhaben. Das mit gutem Grund: Seit Jahren hält der Zoo Waldrappe und liefert Jungvögel für eine Wiederansiedlung der Vogelart in Süddeutschland und Österreich. Andere Zoos und Wildparks sind ebenfalls am Projekt beteiligt. So stammen denn auch die Rümlanger Waldrappe aus einer Zoozucht.