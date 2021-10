Geldblog: Immobilienfonds – Nicht alle profitieren vom Häuser-Boom Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften leiden wegen Corona vermehrt unter Leerständen. Worauf Anleger bei Immobilienfonds aktuell achten müssen. Martin Spieler

Illustration: Christina Baeriswyl

Gerne würde ich Ihre Meinung zum Immobilienfonds «Interswiss» erfahren. Soll ich den Fonds noch weiterhin behalten oder langsam ans Verkaufen denken? Wenn ich ihn mit anderen Immobilienfonds vergleiche, steht er sehr schlecht da. Leserfrage von N.D.

Bei diesem Fonds sehe ich zwei Probleme: Erstens den Fokus des Fonds auf Geschäfts- und Gewerbeliegenschaft und zweitens die neuste Kapitalerhöhung. Zu den Hintergründen: Der «Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss» investiert das Vermögen in Immobilienwerte und Immobilienprojekte in der ganzen Schweiz. Wie es in den Fondsunterlagen heisst, liegt der Fokus dabei auf kommerziell genutzten Liegenschaften, wobei der Fonds Immobilien in indirektem Grundbesitz hält und keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt werden. Hauptsächlich sind Liegenschaften mit kommerzieller Nutzung und Mischnutzungen im Portfolio des Fonds. Benchmark des Fonds ist der «SXI Real Estate Funds Broad».