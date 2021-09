Licht aus: Spielabbruch in Rapperswil - Nicht einmal die Feuerwehr kann den ZSC Lions helfen

Spielabbruch in Rapperswil – Nicht einmal die Feuerwehr kann den ZSC Lions helfen Schiedsrichter Micha Hebeisen und sein Team entschieden sich aus Sicherheitsgründen für den Abbruch der Partie in Rapperswil. Wahrscheinlichstes Szenario ist nun ein Wiederholungsspiel. Marco Keller

Sie zwang die Spieler der Lakers und der ZSC Lions in die Knie: Die kaputte Lampe in Rapperswil. Foto: Patrick B. Krämer (Keystone)

Die zusätzliche Eisreinigung ist vorbei, alle Scherben, die in der zweiten Drittelpause in unregelmässigen Abständen von einer kaputten Lampe auf die Spielfläche heruntergefallen sind: weggeräumt. Auch die Spieler sind wieder auf dem Eis. Schiedsrichter Micha Hebeisen denkt, er könne in Kürze die letzten 20 Minuten endlich freigeben. «Doch dann sind unmittelbar neben mir wieder Glasscherben heruntergefallen», erklärt der Berner später.

Dann wird wieder diskutiert, nun länger. Vonseiten des Heimclubs ist CEO Markus Bütler dabei sowie Sportchef Janick Steinmann. Die Lions, die in diesem Moment glücklich 2:1 führen, werden durch Sportchef Sven Leuenberger vertreten. Ein Blick zum Hallendach zeigt: Es ist nicht auszuschliessen, dass sich weitere Teile lösen. «Für die Spieler wäre das gefährlich gewesen», sagt Leuenberger, der einen kleinen Glassplitter in der Hand hält. Das Schiedsrichtergespann ist in letzter Instanz für die Sicherheit verantwortlich und entscheidet sich schliesslich, kein Risiko einzugehen, auch wenn einige Spieler gerne weiterspielen möchten. «Safety First ist das oberste Prinzip. Es war aber ein gemeinsamer Entscheid mit allen Beteiligten, alle waren letztlich gleicher Meinung», sagt Hebeisen.