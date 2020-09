Szene einer Drehpause: Jan Böhmermann posiert irgendwo in Deutschlands TV-Hauptstadt Köln. (September 2019)

Weshalb sollte sich eine Supermarktverkäuferin für Twitter interessieren?

Weil auf Twitter die Leute sind, die das Leben der Supermarktverkäuferin mitbestimmen. Bei Twitter gibt es zwar deutlich weniger Menschen als bei Instagram oder Facebook, aber dafür sind dort die, die was zu sagen haben oder wenigstens mitreden wollen. Heute twittert jede Chefredaktorin und jede wichtige Politikerin. Und wie regiert Donald Trump, der mächtigste Mensch der Welt? Per Twitter. Die Wirkung dieser Plattform ist kaum zu überschätzen. Twitter geht alle an.