Modeaccessoire Trinkflasche – Nicht ohne meine Trinkflasche Geht ein Städter heute aus dem Haus, ist das Wasser immer mit dabei. Designer und Modemarken reagieren auf den Trend – mit teilweise sündhaft teuren Trinkgefässen. Jan Kedves

Eine Flasche, ein Statement: D as Zeitalter der wiederverwendbaren Trink behälter ist angebrochen . Foto: Getty Images

Lange lief das mit dem Trinkwasser und der Mode so: Eine Mineralwassermarke beauftragte einen Designer mit dem Entwurf einer Flasche, die ein bisschen schicker aussehen sollte als die normalen Flaschen der Marke. Das modisch aufgepimpte Mineralwasser kam als limitierte Edition in den Handel. Bei Evian zum Beispiel: Vor fünf Jahren durfte Kenzo nette blaue Zickzack-Streifen auf die Plastikflaschen der Marke designen. Oder 2010 bei San Pellegrino: Missoni zauberte ein buntes Zickzack-Muster auf die grünen Glasflaschen. Im besten Fall wurden solche Fashion-Flaschen nach dem Leeren nicht gleich weggeworfen oder im Altglas entsorgt, sondern man behielt sie und funktionierte sie um – zum Beispiel zur Vase für eine einzelne Rose oder so.