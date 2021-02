Der Lenz hält Einzug – Nichts als Sonnenschein – nächste Woche wird es richtig Frühling Die warmen Temperaturen halten weiter an. Dabei ist dem Wetter der Kalender anscheinend egal,

der meteorologische Frühling startet eigentlich erst am 1. März.

Bis Freitag werden Temperaturen zwischen etwa 13 und 18 Grad erwartet. Foto: Keystone

Das Wochenende stand und steht weiterhin im Zeichen des Frühlings, und auch in der kommenden Woche

hält das sonnige und frühlingshaft milde Wetter durch. Dabei ist dem Wetter der Kalender anscheinend egal,

der meteorologische Frühlings startet erst am 1. März, auf den kalendarischen Frühling müssen wir noch bis

zum 20. März warten.

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, hat frühlingshaft mildes Wetter Einzug gehalten. Bereits gestern Samstag wurden dabei im Flachland und in den tieferen Alpentälern Temperaturen von 12 bis lokal über 18 Grad erreicht.

Heute Sonntag und bis zum kommenden Freitag hält nun das tagsüber frühlingshaft milde Hochdruckwetter an. Heute und morgen ist es dabei in den Alpentälern föhnig, hier sind lokal auch 20 Grad im Bereich des Möglichen. Sonst erwarten wir bis Freitag zwischen etwa 13 und 18 Grad. Jeweils am Morgen ist es aber entsprechend der Jahreszeit noch kühl mit Temperaturen örtlich auch mal knapp unter dem Gefrierpunkt. Vom Wetter her gibt es bis Freitag dann auch praktisch nichts als Sonnenschein, lediglich jeweils am Vormittag zeitweise vorhandene Nebelfelder im Flachland können den Sonnenschein zwischendurch beeinträchtigen. Dazu kommt vor allem zu Beginn der Woche auch Saharastaub, der für etwas diesige Verhältnisse sorgen kann. Am kommenden Wochenende erleidet das Hoch dann eine Schwäche, und mit Bise fliesst kühlere und auch etwas feuchtere Luft ein.

