Zum 80. Geburtstag von Mick Jagger – Nichts kann den Götterliebling umbringen Mick Jagger wird 80, aber das stimmt natürlich nicht. In Wahrheit ist er ein ewig junger Gott, unsterblich – und doch für alle zu haben. Ein Gratulationsversuch. Willi Winkler

Böse und nahbar, göttlich und volksnah: Mick Jagger ist zeit seines Lebens eine Bühnenfigur, hier bei einem Konzert 1978 in Kalifornien. Foto: FilmMagic

Die kürzeste Erklärung für das Phänomen Mick Jagger ist ein Witz, der ungefähr so geht: Ein Paar liegt im Bett, sie haben gerade miteinander geschlafen, es ist der Moment der grossen Aufrichtigkeit. Also fragt der Mann seine Liebste: «Und an wen hast du gedacht?» «An Mick Jagger», antwortet sie und fragt dann zurück. «Und du?» «Auch an Mick Jagger.» Klar, an wen denn sonst?

Mick Jagger ist zwar laut Eintrag im Geburtsregister von Dartford am 26. Juli 1943 geboren, er müsste demnach an diesem Mittwoch das gesegnete Alter von 80 Jahren erreichen, aber es gibt ihn gar nicht, er ist nur eine Fantasie.

Mick Jagger und Jerry Hall in London im Juli 1981. Foto: Getty Images

Die leidgeprüfte Jerry Hall, die 24 Jahre mit diesem Wunschbild zusammen und sogar halbherzig verheiratet war, bezeichnete ihn einmal als «dionysischen Glücksfall». Nach der Trennung veröffentlichte sie ein Gedicht über eine «Ikone», also über Jagger, und beschrieb diesen besonderen Fall. Die Menge, die ihm zujubelt, lebe mit ihm ihre Fantasien aus. Alle wären gern so wie er: so jung, so dionysisch, unwiderstehlich sexy.

«He fucks their women», konstatiert die Gelegenheitspoetin schliesslich, «and fights their battles against mediocrity», und ausserdem kämpft er ihren Kampf gegen die eigene Mittelmässigkeit.

Sein Weg ins Büro war programmiert – bis er Keith Richards traf

Mittelmässig geht nicht bei Mick Jagger. Er lebt in einer Wohnung im 99. Stock und ist mindestens 2000 Lichtjahre von allem Irdischen entrückt, er wagt sich nachts allein in den Central Park und tanzte mit Sister Morphine oder wenigstens mit Tina Turner, Jumping Jack Flash ist er und der Midnight Rambler und der Teufel sowieso, und wenn sich die Gelegenheit bietet, steht er als androgyner Nachdichter auf der Bühne und rezitiert Shelley: «Erwacht ist er vom Schlaf des Lebens.» Kann so jemand ganz von dieser Welt sein?

Es gibt Belege für sein Erdenwallen, gelegentlich muss er den Boden berührt haben, aber auch das sind mythische Erzählungen. Diese hebt am Bahnhof in Dartford an, wo der 17-jährige Schulversager Keith Richards auf den 18-jährigen Mick Jagger trifft, Sohn eines Sportlehrers und einer Avon-Beraterin, strebsames Erstsemester an der London School of Economics. Der Erfolg war programmiert, der Weg ins Büro auch, hätte es nicht diese nur schicksalhaft zu nennende Begegnung am Bahnhof gegeben: Keith mit Gitarre, Mick mit ein paar äusserst seltenen Platten mit schwarzer Musik, in England nicht erhältlich, direkt von der Quelle aus Amerika, Erkennungszeichen unter Eingeweihten: Muddy Waters und Chuck Berry.

Zusammen waren sie die «Glimmer Twins», zusammen gründeten sie die Rolling Stones: Mick Jagger (l.) und Keith Richards, bei einem Konzert 1999 am Coachella Festival. Foto: AP/Keystone

Sie wussten es selber nicht, aber die Glimmer Twins waren geboren, und die Rolling Stones kamen in die Welt.

Die Jahreswende 1962/1963 brachte England den kältesten Winter seit über zweihundert Jahren. Die fünf Musiker, die sich endlich zusammengefunden hatten, hausten in einer Schmuddelwohnung im Edith Grove. Vom Wetter waren sie ständig erkältet, aber Wärme war teuer, der Zähler wollte gefüttert werden. Für Keith waren sie wie die frühen Christen, die sich in Katakomben versammelten, um dort ihren Gottesdienst zu feiern.

Sie sassen da, hörten diese Platten, probierten, hörten noch mehr: Jimmy Reed, Slim Harpo, Bo Diddley, Namen, die nur Kennern etwas sagten. «Mick und ich hatten den absolut gleichen Musikgeschmack», sagt sein Dolmetscher Keith. «Es gab keine Fragen, keine Erklärungen. Das ging alles wortlos. Wenn wir uns was anhörten, schauten wir uns einfach an. Alles drehte sich immer um den Sound.»

Eigentlich war es nichts weiter als das freche Kopieren der Blues-Klassiker, angemasstes Schwarzsein, aber perfekte Mimikry.

Die Band trat für fast nichts auf, die fünf lebten, wie Keith in seinen Erinnerungen schreibt, von Ladendiebstahl, Pfandflaschensammeln und Hunger, aber «wenn man den Blues spielt, dann hat das was von einem Gefängnisausbruch». Das Gefängnis war das graue, eingefrorene, zugeschneite England. Erlösung kam allein von der Musik: Vier Wochen, nachdem die Beatles im Fernsehen zum ersten Mal «Please Please Me» gesungen und dazu die Haare geschüttelt hatten, traten die Rolling Stones zum ersten Mal zusammen im Crawdaddy Club in Richmond auf und brachten die Botschaft von einem anderen Stern. Eigentlich war es nichts weiter als das freche Kopieren der Blues-Klassiker, angemasstes Schwarzsein, aber perfekte Mimikry.

We-hell, raspelt diese Stimme mit imaginierten Baumwollfeldern im Hintergrund und behauptet, der Bienenkönig zu sein, we-hell, buzz a while, und dann fällt Brian Jones mit seinem Slide-Solo ein. Das war nicht mehr Dartford, sondern bester, originärer Delta-Blues.

Der Sänger, so geht später ein Song, er wirkt so böse, weil man ihn den Löwen zum Frass vorgeworfen hat. Aber Mick Jagger wollte nichts lieber. Er musste auf die Bühne, er musste nach vorn, rannte von links nach rechts und wieder zurück, schneller als der Stürmer Uli Hoeness in seinen besten Tagen, ewige Lockspeise und ewig unerreichbar.

Bei ihren ersten Auftritten galten die Rolling Stones selber als wilde Tiere – für dieses Image sorgte schon ihr Manager Andrew Loog Oldham –, und sie gaben sich redlich Mühe, allen Angst zu machen.

Mick Jagger wagte sich an das härteste Tabu seiner Musikergeneration: nicht alt zu werden. Foto: Richard E. Aaron (Redferns)

Sie waren die Horrorbuben: Pissten hin, wo es die Leute ärgerte, rotzten Journalisten und andere Erwachsene an, liessen sich in Naziuniform fotografieren und zelebrierten eine schamlose Frauenfeindlichkeit.

Manager Oldham präsentierte sie als jugendliche Delinquenten im Stil der droogs in «Clockwork Orange» und übte sich im offensiven Plattenverkauf: «Wenn dir die Kohle fehlt – siehst du den Blinden da? Gib ihm eins über den Kopf, klau seinen Geldbeutel und schon hast du die Kohle. Und wenn du ihm einen Tritt verpasst, auch recht. Wieder eine losgeschlagen.» Märchen aus uralten Zeiten.

Mick Jaggers Erscheinungen sind bestens dokumentiert, überall tauchte er auf, im Studio 54, bei der Fussballweltmeisterschaft in Südafrika oder im Gespräch mit Sartre, auch der deutsche Regisseur Werner Herzog konnte ihn kurz einfangen. Einmal liess er sich sogar auf einer Demonstration gegen den Vietnamkrieg sehen (wozu die Beatles nie bereit waren), aber politisch fand er sich dann doch von Margaret Thatcher besser vertreten. Letztlich war das eine Geldfrage, schliesslich sind die Rolling Stones 1971 auch nach Südfrankreich geflohen, weil sie daheim nicht so viel Steuern zahlen wollten. Das eingesparte Geld gab vor allem Keith lieber für Drogen aus.

«Wenn sie auch nur das geringste Gespür für ordentliches Benehmen hätten, dann würden sie drei Tage vor ihrem dreissigsten Geburtstag bei einem Flugzeugabsturz sterben.» Nik Cohn, Pophistoriker

Überhaupt, die Côte d’Azur. Dort musste er nach einem Katechismusschnellkurs, untermalt von der Titelmelodie von «Love Story», unbedingt ganz in Weiss Bianca Pérez-Mora Macias heiraten. War das wahr? Seine Freundin Marianne Faithfull, die nicht wusste, wie ihr geschah, sah ihn am Ziel seiner Träume: «Mick hat endlich seinem Narzissmus ganz nachgegeben und sich selber geheiratet.»

Aber der Traum war er selber. Gab es ihn wirklich? Er legte Spuren und verwischte sie gleich wieder, wollte bloss nicht als Strassenkämpfer verstanden werden, sondern der arme Junge sein, der in einer Rock’n’Roll-Band spielte. Nicht einmal Jean-Luc Godard, der ihn tagelang beim Entstehen von «Sympathy For the Devil» beobachtete, kam seinem Geheimnis auf die Spur.

«Wenn sie auch nur das geringste Gespür für ordentliches Benehmen hätten», meinte einst der Pop-Historiker Nik Cohn, der dieser Musik schon 1969 den Abschied gab, «dann würden sie drei Tage vor ihrem dreissigsten Geburtstag bei einem Flugzeugabsturz sterben.» Bei ihren Tourneen sind die Rolling Stones mehrmals um die Welt geflogen, aber diesen einen Gefallen haben sie ihm doch nicht getan.

Natürlich färben sie sich auch die Haare, natürlich wollen sie jung erscheinen: Mick Jagger, Ronnie Wood und Keith Richards auf der Bühne, vergangenes Jahr in Berlin. Foto: Michael Sohn (AP Photo)

Vielmehr wagten sie sich nach all den Drogengeschichten, nach den ganzen Bubenstreichen, nach Satanismus, Reggae, Disco und etlichen schlimmen Platten an das härteste Tabu, nämlich dass man in diesem Gewerbe nicht alt werden dürfe, weil es ja die Guten seien, die jung sterben.

Um Keith und Mick herum starben die Leute wie die Fliegen, und die Versuchung war gross, selber in die legenda aurea einzugehen, in den Heiligenkalender der Popmusik. Brian Jones gab ihr nach, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Al Wilson, Jim Morrison, Keith Moon und Kurt Cobain und Amy Winehouse, aber nicht Mick Jagger. Er ist, es kann nicht anders sein, unsterblich.

Wie er mit diesem Astralleib von Körper immer noch im Dauerlauf die Bühne ausmisst, das unterscheidet ihn dann doch von den gleichaltrigen Rentnern.

Natürlich färbt er sich die Haare, und wenn möglich, zeigt er sich nur in Gesellschaft erheblich jüngerer Menschen. Aber wie er mit diesem Astralleib von Körper immer noch im Dauerlauf die Bühne ausmisst und wirklich wie ein hungriges Tier herumläuft, zu suchen, wen er verschlinge, das unterscheidet ihn dann doch von den gleichaltrigen Rentnern, die beim Schonkaffee umständlich überlegen, ob ihre nächste Bildungsreise sie nach Ägypten zu den Pyramiden führen wird oder ob sie das Abenteuer lieber an den Gestaden des Starnberger Sees suchen sollen.

Keine Droge, keine Soloplatte, nicht die Hekatomben von Frauen, nicht einmal die Erhebung in den Ritterstand konnte diesen Götterliebling umbringen. Und wenn sein mitglimmender Keith dieses einmalige Riff greift und dann gleich noch mal, und Mick einfällt mit seinem dionysischen Aufschrei «I can’t get no satisfaction», ist er tatsächlich für alle zu haben, aber nur einen Augenblick lang, und schon ist er wieder entrückt. In all unserer Mittelmässigkeit können wir diesem Glücksfall der Weltgeschichte nur huldigen.

