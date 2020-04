CHF 15.- günstiger – Nick Cave And The Bad Seeds – Einziges Konzert in der Schweiz Donnerstag, 3. Juni 2021, Hallenstadion, Zürich, Beginn 20.00 Uhr

Nick Cave ZVG

Nick Cave & The Bad Seeds haben ihre Europa- und UK-Tournee verschoben mit Start im Frühling 2021. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Termine und Infos: nickcave.com/tour-dates

Nick Cave And The Bad Seeds gilt als einer der weltbesten Live-Acts und spielt auf der Europa und UK Tour in insgesamt 19 Ländern inklusiv einer exklusiven Schweizer Show im Hallenstadion Zürich. Ihr siebzehntes Studioalbum Ghosteen wurde am 4. Oktober digital veröffentlicht und als eines ihrer besten Werke gefeiert.



Über Nick Cave And The Bad Seeds Live:

«Joyous and unexpectedly triumphant»

The Guardian ☆☆☆☆☆



«Tense and thunderous at times, tender and cathartic at others. It’s masterful»

The Independent ☆☆☆☆☆



«An extraordinary response to the unimaginable»

The Telegraph ☆☆☆☆☆

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot

Stehplatz: CHF 75.- statt CHF 90.-

Sitzplatz Kategorie I: CHF 95.- statt CHF 110.- (exkl. VVK-Gebühren)

Sitzplatz Kategorie II: CHF 80.- statt CHF 95.- (exkl. VVK-Gebühren)

Kategorie III: CHF 65.- statt CHF 80.- (exkl. VVK-Gebühren)