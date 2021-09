Rapperin Nicki Minaj – Tweet über Hodenschwellungen löst Staatsaffäre aus Eine Rapperin twittert, ein Gesundheitsminister schimpft, und das Weisse Haus klinkt sich ein. Die weltweite Debatte um die Corona-Impfungen nimmt immer absurdere Züge an. Alexandra Kedves

Nicki Minaj an der Met-Gala im Jahr 2019. Heuer nahm sie nicht teil – wegen der Impfpflicht. Foto: Charles Sykes (Invision/AP)

Nein, sie ging Anfang Woche nicht an die Met-Gala, diesen Promi-Event in New York, wo sich alles zeigt, was Rang und Namen hat: Nicki Minaj, die 38-jährige Starrapperin, hatte sich vorab öffentlich darüber echauffiert, dass man 2021 nur teilnehmen durfte, wenn man gegen Covid-19 geimpft ist. «Wenn ich mich impfen lasse, dann nicht für die Met-Gala», twitterte die Frau mit den rund 22 Millionen Followern auf Twitter und den 155 Millionen Followern auf Instagram – sie zählt dort zu den Top 20 der weltweit meistgefolgten Menschen.

Wenig später schob sie eine Begründung nach, die sie nicht nur zur leichten Beute der Comedians machte, sondern die Sache nun auch zu einer Staatsaffäre ausweitete. Gestern Mittwoch hat auch der Gesundheitsminister der Republik Trinidad und Tobago im allgemeinen Shitstorm seine Stimme erhoben – und das Weisse Haus hat der Rapperin jetzt gar ein Telefongespräch mit einem Vakzinexperten angeboten, wie es heisst.

Was ist geschehen? Nicki Minaj hatte Zweifel an der Sicherheit der Impfung gesät – in einer Zeit, in der die Regierungen vieler Länder die Zögerlichen händeringend vom Impfen überzeugen wollen. Sie hatte sich zwar immerhin fürs Maskentragen ausgesprochen, und zwar von gut sitzenden Masken, nicht von lockeren. Aber bei der Impfung müsse sie noch genau recherchieren. Offenbar hat eine sichere Quelle ihr verraten, dass die Impfung impotent machen kann: Doch, doch, ein Freund ihres Cousins in Trinidad sei nach der Impfung impotent geworden. Er habe eine Hodenschwellung bekommen – und seine Verlobte habe ihn prompt verlassen.

Lassen wir einmal dahingestellt, was das für eine Partnerin «in guten wie in schlechten Tagen» gewesen wäre. Aber Late-Night-Host Trevor Noah von der «Daily Show» war gnadenlos in seinem Mitleid: «Der arme Kerl», sagte er. Jetzt habe der sich mit seinen geschwollenen Hoden um seinen eigenen Mist kümmern wollen, und bloss weil sein Freund der Cousin von Nicki Minaj sei, wisse nun die ganze Welt, «dass er impotent ist, sitzen gelassen wurde und Riesenhoden hat». Und überhaupt habe Trinidad einen ganz anderen Corona-Impfstoff.

Jimmy Fallon, der Host der «Tonight Show», witzelte, ob der Typ nicht gewusst habe, dass man die Spritze in den Arm bekomme. Dagegen war beispielsweise der rechte Fox-News-Host Tucker Carlson, der selbst geimpft ist, sofort dabei, Minaj für ihre Umsicht zu loben und für den guten Rat, die Entscheidung in aller Ruhe abzuwägen. Die liberaleren Mainstreammedien dagegen geisselten die einflussreiche Künstlerin für ihre Verantwortungslosigkeit. Die schwarze Politkommentatorin Joy Reid von MSNBC rief ihre «Sister» zur Ordnung auf: Wie könne sie sich derart äussern, wo sie so eine grosse Plattform habe – angesichts der Tatsache, dass «unsere Community» so unter der Pandemie leide.

Impf-Umfrage bei Leserschaft Alles Idioten? Von wegen Keiner jedenfalls liess das Thema unkommentiert: Die Impfung bringt die Gemüter in Wallung, auch wenn es nur um jene einer einzelnen Rapperin ohne weitere medizinische Kenntnisse geht. Jimmy Kimmel unterstrich in «Kimmel Live» in einem seiner ernsteren Momente, wie Trevor Noah, dass Impotenz als Nebenwirkung nicht beobachtet worden sei. Und grundsätzlich belege eine zeitliche Nähe von Symptomen zur Impfung keinen Kausalzusammenhang. Die eigentliche Frage an den Freund des Cousins sei doch: «Was hast du mit deinen Hoden gemacht?»

Nicki Minaj hat Kimmel bereits geantwortet: Sie sei die Managerin ihres Cousins, gegen Geld würde er offen reden. «Berechnet er seinen Preis nach Pfunden?», schoss Kimmel zurück.

Quelle: Youtube

Und während die Medien noch global stürmten, mussten sich die Gesundheitsbehörden der karibischen Inseln Trinidad und Tobago in ihrer Heimat auf die Socken machen. Sie hätten gründlich recherchiert, gab der Gesundheitsminister Terrence Deyalsingh am Mittwoch an einer Pressekonferenz bekannt: «Es gibt absolut keinen Bericht über eine protokollierte Nebenwirkung oder ein unerwünschtes Ereignis mit Hodenschwellungen in Trinidad, und wir haben auch nicht davon gehört, dass es irgendwo sonst auf der Welt eines gegeben hätte.» Die Beamten hätten leider sehr viel Zeit damit vertan, Nachweise für die falsche Behauptung zu finden, weil sie eben alles ernst nehmen müssten: eine Verschwendung von Zeit und Manpower.

Wo er recht hat, hat er recht. Aber es mutet schon leicht irre an, dass ein Gesundheitsminister inmitten einer globalen Pandemie eine Pressekonferenz über einen Tweet einer Rapkönigin und über die Inzidenz geschwollener Testikel in seinem Land geben muss. Schön wärs, könnten wir alle einen Gang runterschalten.

Alexandra Kedves arbeitet als Kulturredaktorin im Ressort Leben. Sie schreibt schwerpunktmässig über Theater sowie über gesellschafts- und bildungspolitische Themen. Studium der Germanistik, Anglistik und Philosophie in Konstanz, Oxford und Freiburg i Br.

Fehler gefunden?Jetzt melden.