Winterthurerin bricht zahlreiche Rekorde – Nicole Reist ist die beste Ultracyclerin der Welt Als erste Frau überhaupt beendet die Weisslingerin Nicole Reist das Ultracycling-Rennen rund um Österreich in unter 4 Tagen. Weltweit waren nur drei Männer schneller als sie. Sascha Britsko

Trotz ihres umfangreichen Trainingspensums arbeitet die Weisslingerin Vollzeit als Hochbautechnikerin in einem Architekturbüro. Foto: Urs Nett

3 Tage, 20 Stunden und 36 Minuten – so lange brauchte die Schweizer Ultracyclerin Nicole Reist für 2200 Kilometer und 35'000 Höhenmeter. Heute früh, um 5.02 Uhr, fuhr die 36-jährige Winterthurerin ins Ziel des diesjährigen «Race Around Austria» (RAA). Das Rennen führt über grenznahe Strassen einmal rund um Österreich und zählt aufgrund seiner Länge und den zu überwindenden Höhenmetern als das härteste Radrennen Europas.

Reist hat das Rennen nicht nur beendet, sie hat sogleich auch mehrere Rekorde gebrochen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Als erste Frau überhaupt beendete sie am Samstag das RAA in unter 4 Tagen – und schlug damit auch ihren eigenen Damenrekord aus dem Jahr 2019. Mit dieser «Sensationsleistung» werde sie voraussichtlich den vierten Platz in der Weltrangliste einnehmen, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Nur drei Männer haben letztes Jahr eine bessere Leistung erzielen können, keiner von ihnen stand dieses Jahr der Startliste.

Somit behauptet sich die Weisslingerin an der Weltspitze, verpasst das Gesamtpodest aber knapp.

Für 2200 Kilometer und 35'000 Höhenmeter brauchte Nicole Reist nur 3 Tage, 20 Stunden und 36 Minuten. Hier: Am «Race Around Austria». Foto: z.V.g

Eigentlich hätte Reist dieses Jahr am «Race Across America» teilnehmen sollen. Der Radmarathon verläuft von der West- zur Ostküste der USA und umfasst eine variierende Strecke von 4800 bis 5000 Kilometern bei einer Gesamthöhendifferenz von rund 52’000 Metern.

Doch im Juni, wenige Tage vor der Abreise in die USA, platzte dieser Traum. Der Schweizer Extremradsportlerin und ihrem Team wurde wegen der geltenden Corona-Regelungen die Einreise verweigert. «Wir haben wirklich alles versucht, um in die USA einreisen zu dürfen», postete Reist auf ihren Social-Media-Kanälen. Es half auch nicht, dass die Organisatoren das Visum beantragt hätten. Sie und ihr Team mussten das Rennen zum zweiten Mal in Folge auslassen.

Sie behauptet sich an der Weltspitze, verpasst das Gesamtpodest aber knapp: Die 36-jährige Nicole Reist bei ihrer Siegesfeier in Österreich. Foto: z.V.g

Umso grösser ist die Freude über den Erfolg in Österreich. Es sei ihr fünfter Sieg am «Race Around Austria» bei den Damen, womit sie zusätzlich zur alleinigen Rekordhalterin werde, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Zudem sei es ihr dritter Sieg in Folge, was vor ihr auch noch niemand geschafft habe.

Trotz ihres umfangreichen Trainingspensums arbeitet Reist Vollzeit als Hochbautechnikerin in einem Architekturbüro. Dieses wird schon bald wieder ohne sie auskommen müssen: Im September wird Reist am «Adriatic Cycling Marathon» in Süditalien antreten. Dieser führt über 1200 Kilometer und 7000 Höhenmetern. Auch hier ist sie mit 43 Stunden und 40 Minuten Rekordhalterin. Kein Mann war in diesem (allerdings noch jungen) Rennen je schneller.

