Training auch an Weihnachten – Fast wie jede andere Mama Profitriathletin Nicola Spirig freut sich zusammen mit ihren Kindern vor allem auf eines: das Guetsle. Das achte Türchen unserer Adventsserie. Emil Bischofberger

Startklar fürs Training: Nicola Spirig vor ihrem Haus. Foto: PD

Im Dezember drücken wir beide Augen zu: Guetsli und Nüsse in der Adventszeit, Völlerei über die Festtage. Mit der Waage beschäftigen wir uns dann im neuen Jahr wieder. Profitriathletin Nicola Spirig muss lachen ob solcher Gedanken. «Ich gönne mir das ganze Jahr über Ausnahmen – einen Ernährungsplan kenne ich nicht», sagt die 38-Jährige. «Es ist mein Glück, dass ich eine Sportart ausübe, in der ich sehr viele Kalorien verbrauche und auch entsprechend viel essen kann. Süsses gibt es bei mir jeden Tag», sagt Spirig.

Ansonsten beschäftigen sie derzeit «ähnliche Sachen wie alle Mamas». Sie liebt es, mit ihren drei Kindern die Adventsrituale zu begehen, wobei das Guetsle einen besonderen Platz einnimmt. Sohn Yannis wünschte sich zum Geburtstag schon mal einen «Mailänderli-Kuchen». «Alle Kinder backen gern – und auch ich mache das lieber als kochen.»

Die Kinder fahren Ski, derweil die Mama schwimmt, auf dem Velo sitzt und läuft.

Ganz wie bei jeder Mama verlaufen bei Spirig diese Tage dann aber doch nicht. Übers Wochenende reiste sie für den einzigen grossen Wettkampf dieser Saison in die USA. Zum Ende eines Jahres, in dem sie das Training wegen der Verschiebung der Olympischen Spiele nicht forciert hatte, schaute in einem Weltklassefeld Rang 10 heraus.

Wer nun erwartete, dass sie sich damit eine Pause verdient hätte, täuscht sich. So gern Spirig die Weihnachtszeit begeht, trainiert wird jeden Tag, üblicherweise drei Einheiten. «Klar nehme ich mir dann fürs Familienfest den Nachmittag frei. Aber einen ganzen Tag ohne Training, das gibt es auch über die Festtage nicht», sagt die Bachenbülacherin. Zumindest einen Ortswechsel wird es aber geben, an ihren zweiten Wohnsitz nach St. Moritz. Das gefällt auch den Kindern. Für sie bedeutet das Skiferien, derweil die Mama schwimmt, auf dem Velo sitzt und läuft.