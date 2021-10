Zaubern mit Zuber – Nie war er so wertvoll wie heute 30 Jahre alt musste Steven Zuber werden, um in der Nationalmannschaft breite Anerkennung zu geniessen. In Litauen kann er wieder dazu beitragen, dass sie an die WM 2022 kommt. Thomas Schifferle aus Vilnius

Er hat gut lachen: Steven Zuber, Flügelstürmer mit 45 Einsätzen und 10 Toren für die Schweiz. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Das Zürcher Tösstal ist nicht bekannt für eine hohe Impfquote, dagegen für eine schöne Natur. Rikon ist einer dieser Orte in diesem stillen Tal, zehn Kilometer von Winterthur entfernt. Hier stehen eine Fabrik für hochwertige Pfannen, das Tibet-Kloster und auch das Elternhaus von Steven Zuber.

30 ist dieser Steven Zuber inzwischen, und er hat es weit gebracht, seit er aus der kleinen Welt ausgebrochen ist, weil er nur Fussball im Kopf gehabt hat. Als Nationalspieler ist er nie so wertvoll gewesen wie in diesen Wochen und Monaten. Zu gut ist er in Form, als dass er am Dienstagabend, wenn es in Vilnius schon fast winterlich kalt sein wird, für die Schweiz nicht auch gegen Litauen von Anfang an spielen würde.

«Als Spieler trainierst du für solche Phasen, in denen du es in der Hand hast», hat er letzte Woche zum Start der Vorbereitung auf die WM-Qualifikationsspiele gegen Nordirland und in Litauen gesagt. «Dann musst du die Chance nur noch nutzen.» Seine Aussage ist allgemein zu verstehen, er trifft sie mit Blick auf ein spezielles Spiel, das seinen jüngsten Aufschwung so sehr definiert.

Im Sommer an der EM steht die Nationalmannschaft mit dem Rücken zur Wand, sie hat eben in Italien schwer verloren und braucht in Baku gegen die Türkei unbedingt einen Sieg. Sonst ist das Turnier schon wieder zu Ende. Vladimir Petkovic setzt auf Zuber, anders noch als in den ersten beiden Gruppenspielen.

Auf der linken Seite läuft Zuber auf, und was macht er? Er nutzt die Chance, weil man das in einer solchen Situation einfach nur noch machen muss. Er leitet das 1:0 ein, das 2:0 dazu – schliesslich auch das siegsichernde 3:1. Und weil ihm im folgenden Achtelfinal gegen Frankreich nochmals ein entscheidendes Zuspiel gelingt, beendet er das Turnier mit einem Titel: Spieler mit den meisten Assists.

Als Ronaldo sein Idol war

Das gelingt einem Mann, der ab dem vergangenen November bei seinem Verein Eintracht Frankfurt so gar nicht mehr gefragt war. Er konnte sich wie ein Notnagel fühlen, der höchstens ein paar Minuten pro Einsatz gebraucht wurde. Zuber aber ist eigen, sich nicht gehen zu lassen. Oder wie es Murat Yakin sagt: «Er ist nicht wie andere Spieler, die ihren Vertrag einfach absitzen. Er will spielen.»

Yakin kennt ihn seit der Saison 2008/09, damals war er noch nicht Nationalcoach, sondern Trainer der U-21 von GC und Zuber sein Spieler. Dieser hat noch einen langen Weg vor sich und ein paar Hindernisse wegzuräumen. 2011, Zuber ist gerade 20, landet er bei einem selbst verschuldeten Unfall mit dem Auto auf dem Dach und verliert den Fahrausweis.

Da ist auch seine Attitüde, Cristiano Ronaldo und seine Übersteiger per Video zu studieren. Ihm gefällt das, seinem damaligen Trainer Ciriaco Sforza etwas weniger. Es kostet ihn Nerven, Zuber fussballerische Disziplin beizubringen. Er lässt dabei nicht locker, weil er sieht, was an Talent im Spieler steckt.

Inzwischen ist 2013 und Zuber Cupsieger mit GC, als er in die grosse Welt aufbricht. Beim ZSKA unterschreibt er für fünf Jahre und eine Ablöse von vier Millionen Franken. Er spielt in der ersten Saison viel, wird Meister und zieht doch weiter. Von Moskau gehts nach Hoffenheim, von einem Extrem ins andere.

Uli Forte schwärmt vom Arbeitsethos und der Dribbelstärke Zubers: «Steven ist der Wunschspieler eines jeden Trainers.»

Um zu lernen, ist Hoffenheim nicht die schlechteste Adresse. Erst recht dann nicht, wenn der Trainer Julian Nagelsmann heisst. Zuerst hat Zuber noch Pech, bei einem Zusammenprall im Training mit Fabian Schär zieht er sich einen Schädelbasisbruch zu. Das ist im April 2016.

Nagelsmann schult Zuber um, als dieser wieder gesund ist, vom linken Flügel zum offensiven Linksverteidiger. Im folgenden Mai schwärmt er in dieser Zeitung von Zuber: «Ich habe selten einen Spieler trainiert, der so wissbegierig ist. Steven saugt alles auf, will immer eine Videoanalyse, trainiert für sich zusätzlich und achtet auf gesunde Ernährung. Er sieht zwar gefährlich aus mit seinen Tattoos, ist aber ein bodenständiger Typ, ein Familienmensch.»

So ähnlich äussert sich Uli Forte über Zuber, viele Jahre nach dem gemeinsamen Cupsieg mit GC. Der Trainer redet von seinem «vorbildlichen Arbeitsethos», seiner Bereitschaft, alles für eine Mannschaft zu geben, seiner Stärke im Dribbling. In der Zusammenfassung heisst das: «Steven ist der Wunschspieler eines jeden Trainers.»

Frech und schlau

An der WM 2018 in Russland meldet sich Zuber erstmals auf der grossen Bühne zu Wort. Gegen Brasilien gleicht er mit seinem Kopfball zum 1:1 aus. Es ist der Moment, als er frech und schlau ist. Und Glück hat, dass der Schubser, mit dem er sich den nötigen Freiraum verschafft, nicht bestraft wird. Sein Tor lässt ihn nicht auf einmal zum Mann der grossen Erzählungen machen, er sagt nur: «Okay, er ist drin. Wow, ist cool! Man freut sich.»

Einer gegen viele: Steven Zuber erzielt an der WM 2018 den Ausgleich gegen Brasilien.

Foto: Alexey Malgavko (Keystone/Sputnik)

Zuber bleibt lange bei der TSG aus Hoffenheim, ein Dorf, so verschlafen wie Rikon. Erst im Sommer 2020 zieht er weiter, zur Eintracht aus der Bankenstadt Frankfurt. Er erhält einen Vertrag für drei Jahre und bald einen Stammplatz auf der Ersatzbank.

Die EM wird zur Befreiung, nicht zur ganz grossen, weil die Clubs in Corona-Zeiten ausser bei den Spielern mit der speziellen Strahlkraft sparen müssen; und weil er mit 30 auch nicht mehr in einem Alter ist, in dem sich hohe Ablösesummen erzielen lassen. AEK Athen bietet ihm einen Ausweg an und leiht ihn aus, «Griechenland ist mit der Türkei zu vergleichen», sagt Yakin, «es ist eine harte Liga, als Spieler muss man an die Grenzen gehen».

Zuber läuft es gut, seit er in Athen ist: drei Tore für den Club, zwei für die Schweiz, das letzte ist das erlösende 1:0 am Samstag gegen Nordirland. Yakin sagt: «Ich bin sicher, er wird nächste Saison wieder in einer besseren Liga spielen.»

Der Scherz von Yakin Infos einblenden Das Lachen von Murat Yakin in diesem Moment ist so laut und schallend, man muss es von Vilnius bis in die Schweiz hören können. Was anders sei im Vergleich zum letzten Spiel gegen Litauen im März, hat ihn ein litauischer Journalist gefragt. «Das System ist anders», sagt er, «wir spielen offensiver.» Welche Freude er an sich selbst hat, zeigt sein Lachen. Und den Journalisten fragt er: «Verstehen Sie warum?» Er macht auch am Tag vor dem Match in Litauen eine Anspielung darauf, dass sein Vorgänger Petkovic als Verfechter der Offensive galt, er dagegen im Ruf steht, ein Defensivtrainer zu sein. Yakin ist bestens gelaunt. Dass das Stadion in Vilnius eigentlich kein Stadion ist, sondern ein besserer Fussballplatz auf dem Land mit einem schlechten Kunstrasen, ficht ihn nicht weiter an. Das werde am Dienstag nicht das Wichtigste sein, sagt er. Wichtiger ist ihm, dass seine Mannschaft von Anfang an versucht, den Gegner mit dem Rhythmus und der Dynamik vom Spiel gegen Nordirland zu dominieren. Im Gegensatz zum 2:0 von Genf fehlen Akanji, Mbabu (beide angeschlagen) und Zakaria (gesperrt). Schär und Widmer stehen in der Abwehr als Ersatz bereit, im Mittelfeld sind das in erster Linie Aebischer und Sow. Ansonsten plant Yakin keine weiteren Änderungen: «Wir spielen mit der bestmöglichen Mannschaft. Wir brauchen die drei Punkte, um im November den Final in Italien zu haben.» (ths.)

