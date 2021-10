Reportage zum Schweizer Reparaturtag – Nie wieder Wegwerfen Die einst im Amsterdam entstandene Repair-Café-Bewegung ist im Aufschwung. Mittlerweile hat sie sich auch in Zürich etabliert. Ein Erfahrungsbericht. Hanna Fröhlich

Mithilfe von Repair-Cafés kann man Gegenständen ein längeres Leben schenken. Foto: Moira Jurt

Das GZ Buchegg ist gut besucht an diesem Sonntag. Es ist Kinderflohmarkt, und auf dem Platz vor dem GZ herrscht ein buntes Durcheinander aus Menschen, Kleidung, Gummistiefeln, Barbies und Stofftieren. Nachdem wir uns den Weg durch die ­Dinge gebahnt haben, erreichen wir ein Ge­bäude, wo gross «Repair-Café» steht. Hierher kommen Menschen, um Kaputtes unter Anleitung zu reparieren.

Am Eingang steht eine Kollekte. Bezahlen kann man so viel, wie einem Beratung, Hilfe und Material wert sind. Im Café müssen wir angeben, was wir reparieren möchten und woher der kaputte Artikel stammt. Diese Informationen werden gesammelt und an den Konsumentenschutz weiter­geleitet. So kann reagiert werden, falls ein bestimmtes Produkt immer wieder den gleichen Defekt aufweist.