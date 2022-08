«Willkommen in Florida – dem Sonnenschein-Staat»: Zehntausende Kalifornierinnen und Kalifornier folgen jedes Jahr diesem Ruf. Fotomontage: DonkeyHotey (Flickr)

Wer über die Konkurrenz redet, macht meistens einen Fehler, weil er erkennen lässt, wie sehr er die Konkurrenz fürchtet. Nicht anders war das der Fall bei Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien, als er am Unabhängigkeitstag der USA ein Video veröffentlichte, in dem er sich an jene Leute wandte, die in Florida leben. Erschüttert beklagte er deren trauriges Geschick, in einem Staat festzusitzen, der, so musste man aus seinen Aussagen schliessen, bald in die Diktatur abrutscht – wobei Erschütterung einem wie Newsom schwer abzunehmen ist: Zu dekorativ wirkt der Mann, zu rasiert das Gesicht, zu bewirtschaftet die Frisur. Wie Ken, der Freund von Barbie, sieht er aus, keinesfalls wie ein erschütterter Mann.