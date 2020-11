Nach schwachem Quartalsergebnis – Niederländische Grossbank ING streicht 1000 Stellen In den Monaten Juli bis September verdiente die Bank 41 Prozent weniger im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr. Nun sollen die Kosten weiter gedrückt werden.

Die ING beschäftigte zuletzt rund 53’000 Mitarbeiter: Logo der Bankfiliale in Frankfurt. Foto: Mauritz Antin (EPA/Keystone)

Die niederländische Grossbank ING will nach einem schwachen Ergebnis im dritten Quartal die Kosten weiter drücken. Aus diesem Grund will die Bank bis Ende 2021 rund 1000 Stellen streichen (verfolgen Sie in unserer Übersicht, welche Firmen sonst noch Entlassungen angekündigt haben).

Gespart werden soll unter anderem bei der Entwicklung von Produkten und der digitalen Integration sowie durch die Schliessung von Filialen, wie die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Die ING beschäftigte zuletzt rund 53’000 Mitarbeiter.

In den Monaten Juli bis September verdiente die ING, die auch in Deutschland mit ihrer Direktbank eine wichtige Rolle im Bankensektor spielt, 788 Millionen Euro und damit 41 Prozent weniger als vor einem Jahr. Grund dafür waren sinkende Erträge, höhere Kosten und eine gestiegene Vorsorge für Kreditausfälle.

SDA