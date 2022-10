Aus Sicherheitsgründen – Niederländische Kronprinzessin ist aus Studentenheim ausgezogen Kronprinzessin Catharina-Amalia verlässt den Palast in Den Haag nur noch, um Kurse an der Universität zu besuchen. Zu gross ist die Angst, die 18-Jährige könnte angegriffen oder entführt werden.

Das niederländische Königshaus macht sich Sorgen um sie: Kronprinzessin Catharina-Amalia. (Archivbild) Keystone/Remko De Waal

Wegen gegen sie gerichteter Drohungen ist die niederländische Kronprinzessin Catharina-Amalia aus ihrer Studentenunterkunft in Amsterdam ausgezogen. Die 18-Jährige sei zurück in den Palast in Den Haag gezogen und verlasse diesen nur noch, um Kurse an der Universität von Amsterdam zu besuchen, teilte die Königsfamilie am Donnerstag mit. Ihr Vater König Willem-Alexander sprach während eines Staatsbesuchs in Schweden von einer «sehr harten» Situation für seine älteste Tochter.

«Das hat riesige Auswirkungen auf ihr Leben», sagte Königin Maxima laut dem Nachrichtenportal AD. Catharina-Amalia könne nicht mehr in Amsterdam leben und nicht mehr ausgehen. «Kein Studentenleben für sie, wie es andere Studenten haben», sagte ihre Mutter. «Es ist nicht schön, Dein Kind so zu sehen. Sie kann zur Universität gehen, aber das ist es dann auch.»

Catharina-Amalia studiert in Amsterdam im ersten Jahr eine Kombination aus Politik, Psychologie, Jura und Wirtschaft und strebt einen Bachelor-Abschluss an. Zur Art der Drohungen gegen die Kronprinzessin wurden keine Angaben gemacht. Der niederländische Regierungschef Mark Rutte sprach von einer «schrecklichen» Lage. Er sei «sehr besorgt», fügte er im öffentlich-rechtlichen Sender NOS hinzu.

«Ich garantiere, dass unsere Sicherheitsbehörden Tag und Nacht arbeiten, um ihre Sicherheit sicherzustellen», schrieb Justiz- und Sicherheitsministerin Dilan Yesilgöz-Zegerius im Onlinedienst Twitter zu den Drohungen gegen die Kronprinzessin. Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» hatte vergangenen Monat berichtet, die Sicherheitsmassnahmen zum Schutz der Prinzessin seien verstärkt worden aus Angst, Kriminelle könnten die 18-Jährige angreifen oder entführen.

AFP/chk

