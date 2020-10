Religionshaus in Winterthur – Niederlage für Gegner von neuer Moschee Das Baurekursgericht hat alle Einsprachen gegen ein islamisches Kulturzentrum abgewiesen. Weder das Ruhe- noch das Verkehrsargument verfing. Thomas Wyss

An der Schlachthofstrasse 16 in Winterthur – hier ein Bild aus älteren Tagen – wird anstelle des Wohnhauses künftig ein islamisches Begegnungs- und Kulturzentrum stehen. Foto: Madeleine Schoder

Eigentlich müsste es längst ein vergessenes Kapitel Lokalgeschichte sein, das alte Wohnhaus mit grosser Garage im Winterthurer Nägelsee-Quartier. An seiner Stelle müsste inzwischen eine 2018 geplante Moschee stehen. Oder genauer: ein Religionshaus mit Gewerbeflächen, Schulungsräumen, einem Vereinslokal mit Restaurant und Küche, einem aufgeteilten Gebetsraum für Frauen und Männer, einer Tiefgarage mit 25 Parkplätzen sowie 6 weiteren Autoabstellplätzen im Freien. Doch dem ist nicht so. Das Bauvorhaben des Islamischen Kulturvereins an der Schlachthofstrasse 16 in Töss, ursprünglich auf Frühling 2019 angedacht, wurde wieder und wieder verzögert.