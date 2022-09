Leichtathletik Fraser-Pryce mit Jahresbestleistung

Zwei Wochen nach WM-Ende und acht Tage vor EM-Beginn in München fand mit dem Meeting in Chorzow (POL) der nächste Diamond-League-Event statt. Mit Temperaturen um 18 Grad herrschte eigentlich kein Sprinterwetter, doch die fünffache Weltmeisterin über 100 m, Shelly-Ann Fraser-Pryce, demonstrierte, dass ihr das egal ist. Nach dem Verzicht auf einen Start an den Commonwealth Games sprintete sie in Chorzow in 10,66 Sekunden zu einer Jahresweltbestleistung. Die 35-jährige Jamaikanerin war damit eine Hundertstel schneller als beim Goldgewinn in Eugene.

Shelly-Ann Fraser-Pryce überzeugt in Polen. Foto: Ezra Shaw (AFP)

Eine weitere herausragende Leistung gelang der niederländischen Hürdenläuferin Femke Bol. Die WM-Silbergewinnerin startete über 400 m flach und bezwang in 49,75 Sekunden alle Spezialistinnen. Die Zeit bedeutete Landesrekord und: Erst zwei waren in diesem Jahr schneller gewesen.

Aus Schweizer Sicht glänzte erneut Ditaji Kambundji: Nach ihrer Bestzeit an der WM (12,70) qualifizierte sich die 20-jährige Hürdensprinterin auch in Polen für den Final und kam in 12,78 zu ihrer drittbesten Leistung und auf Rang 8. Das Rennen gewann die WM-Dritte Jasmine Camacho-Quinn in 12,34. Ihr Vorhaben nicht wunschgemäss umsetzen konnte die Walliserin Lore Hoffmann über 800 m. In 2:00,76 kam sie als Letzte ins Ziel, anders als an der WM wollte sie mitten im Feld laufen, um zuletzt ihre Endschnelligkeit auszuspielen. Das gelang Hoffmann nicht, im Gegenteil. Sie fiel zuletzt noch zurück. In 1:58,28 siegte die Amerikanerin Ajee Wilson. (mos)