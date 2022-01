Wahlkampf im Thurgau – Niemand getraut sich, gegen ihn anzutreten Die Regierungsparteien haben es nicht nötig, den anderen fehlt der Mut: Der Arboner Stadtpräsident Dominik Diezi (Mitte) ist der einzige Kandidat für die Wahl in die Exekutive. Alessandra Paone

Der zweifache Vater Dominik Diezi ist Stadtpräsident von Arbon und Mitglied des Thurgauer Grossen Rates. Foto: Keystone

Fast jeden Abend besucht Dominik Diezi eine Veranstaltung. Er tritt an Parteiversammlungen auf und verteilt auf der Strasse Flyer. Das nennt sich Wahlkampf. In seinem Fall ist es aber eher ein Schaulaufen ohne vorgängigen Wettbewerb. Denn ausser dem Arboner Stadtpräsidenten hat sich niemand für den frei werdenden Sitz in der Thurgauer Kantonsregierung gemeldet – seine Wahl am 13. Februar ist reine Formsache.

Der 48-jährige Mitte-Politiker wird auf seine Parteikollegin Carmen Haag folgen. Die Baudirektorin hat Ende Oktober überraschend ihren Rücktritt verkündet. Somit bleiben die Kräfteverhältnisse innerhalb der Thurgauer Regierung vorerst unverändert: zwei Sitze für die SVP, je einer für FDP, Mitte und SP. Grüne und Grünliberale verzichten auf eine eigene Kandidatur, obwohl sie als aufstrebende Parteien durchaus Regierungsambitionen haben.