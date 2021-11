Missstand in Schweizer Spitälern – Niemand weiss, wie viele vermeidbare Fehler es bei Operationen gibt Ein Tessiner Arzt hat der falschen Patientin beide Brüste amputiert. Doch solche schwerwiegenden Vorfälle werden hierzulande nicht erfasst. Das soll sich jetzt ändern. Alexandra Bröhm

Vermeidbare Operationsfehler mit schwerwiegenden Folgen kommen in der Schweiz schätzungsweise hundert Mal pro Jahr vor. Foto: Getty Images

Es ist der Albtraum jeder Patientin: Als eine Tessinerin im Jahr 2013 in der Luganeser Klinik Sant’Anna in den Operationssaal geschoben wurde, war eigentlich nur ein kleiner Eingriff geplant. Die Frau litt an Brustkrebs, doch der Tumor war nicht gross und lag unter der Brustwarze. Eine Amputation der Brust war nicht nötig.

Doch als die Patientin aus der Narkose aufwachte, waren beide Brüste weg. Als Erklärung bekam sie zu hören, der Tumor sei grösser als erwartet gewesen, und die zweite Brust habe der Operateur aus ästhetischen Gründen gleich mitentfernt.

Dass dies eine Lüge war, kam erst später heraus. Denn in Wahrheit hatte der Arzt die Patientin verwechselt – die beidseitige Amputation war für eine andere Frau geplant gewesen.

Falsche Seite, falscher Patient, falsches Medikament

Solche Vorkommnisse heissen im Gesundheitswesen «Never Events» – Ereignisse also, die niemals vorkommen sollten. Ein falscher Patient oder ein falscher Körperteil wird operiert, ein Medikament verwechselt, eine Magensonde in die Lunge geschoben. Die Liste lässt sich verlängern, und immer ist klar: Die Folgen sind verheerend und wären vermeidbar.

«Wie sollen wir wissen, wie sicher unser Gesundheitssystem ist, wenn niemand diese Ereignisse erfasst?» David Schwappach, Direktor der Stiftung für Patientensicherheit

Damit solche vermeidbaren Fehler nicht mehr vorkommen, lanciert Patientensicherheit Schweiz nun einen Vorstoss. Denn das Problem ist: Sie werden in der Schweiz nicht erfasst. Niemand weiss, wie häufig derart schwerwiegende Vorfälle geschehen. Und die Spitäler sind nicht verpflichtet, sie irgendwo zu melden.

«Wie sollen wir wissen, wie sicher unser Gesundheitssystem ist, wenn niemand diese Ereignisse erfasst?», sagt David Schwappach, Direktor der Stiftung für Patientensicherheit und Professor am Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern. Er fordert nun, dass in der Schweiz ein zentrales Register für solche Vorkommnisse geschaffen wird. Am 18. und 19. November organisiert die Stiftung eine Konferenz zum Thema.

Auch bei Augenoperationen kann es zu Verwechslungen kommen. Foto: Getty Images

«Es geht nicht darum, mit dem Finger auf medizinisches Personal zu zeigen», sagt Schwappach. Fehler mache jeder, vor allem unter hoher Belastung. Die Betroffenen würden häufig selbst stark unter ihren Fehlern leiden. Und sie fürchteten, ihren Haftpflichtschutz zu verlieren. «Trotzdem kann ein System nur sicher sein, wenn man weiss, wo die häufigsten Quellen für Irrtümer liegen», sagt Schwappach. Die zentralen Meldungen sollte man zum Schutze aller Beteiligten anonymisiert erfassen.

Vor zwei Jahren führte die Stiftung für Patientensicherheit eine Studie zum Thema durch. Dabei befragte sie jene, die am ehesten von «Never Events» wissen sollten: die Risiko- und Qualitätsmanager der Spitäler. Die Ergebnisse der Studie waren erschreckend, nicht einmal spitalintern fliessen die fürs Fehlermanagement wichtigen Informationen. Weniger als die Hälfte der Befragten gab an, auf formell geregeltem Weg von vermeidbaren Fehlern zu erfahren. Und bei 30 Prozent der teilnehmenden Spitäler existierten nicht einmal interne Vorgaben für das Management solcher Ereignisse.

«Ich begrüsse den Vorstoss der Stiftung Patientensicherheit», sagt René Schwendimann, der die Abteilung für Patientensicherheit am Universitätsspital Basel leitet. Zu seinem Arbeitsalltag gehört es, Teams im Spital auf Rundgängen zu begleiten, zu beobachten und so mögliche Fehlerquellen zu erkennen.

Medikamente haben teilweise zu ähnliche Verpackungen

Gerade bei den Medikamentenverwechslungen spielt die Arbeitsbelastung des Pflegepersonals eine Rolle. Und die Versorgung wird immer komplexer. Pro Tag werden im Universitätsspital Basel 10’500 Medikamente verabreicht. Zwar gilt das 4-Augen-Prinzip.

Studien haben jedoch gezeigt, dass dieses Prinzip Fehler nicht zuverlässig vermeiden kann. Häufig ist die kontrollierende Person selbst mit vielen Aufgaben gleichzeitig belastet.

Eine Spitalapotheke: Tausende von Medikamenten werden von grossen Spitälern täglich gebraucht. Foto: Markus Hubacher

Thematisieren müsse man in diesem Zusammenhang auch das Packungsdesign der Medikamente, sagt Schwappach. Manche Verpackungen seien einander zu ähnlich, gerade bei schlechten Lichtverhältnissen. Und Verwechslungen oder Fehldosierungen können schwerwiegende Folgen haben.

«Ein Meldesystem für ‹Never Events› wäre sehr wichtig», sagt Susanne Gedamke, Leiterin der Schweizerischen Stiftung Patientenorganisation. Es verunsichere die Patienten und Patientinnen, wenn Fehler nicht thematisiert würden. «Ein entscheidender Punkt, um Fehler zu vermeiden, ist die Kommunikation innerhalb eines Teams», sagt Schwendimann.

Niemand weiss, wie viele vermeidbare Fehler es jährlich im Schweizer Gesundheitssystem gibt. Fachleute schätzen, dass es um die hundert Ereignisse pro Jahr sein könnten. Zahlen gibt es dagegen aus England. Dort gilt eine Meldepflicht für derartige Ereignisse. Der National Health Service veröffentlicht sogar jedes Jahr eine Liste, auf der alle «Never Events» verzeichnet sind. 2019 waren es 472 Fälle. Vierzigmal wurden falsche Zähne gezogen, dreimal das falsche Auge gelasert, siebenmal eine falsche Dosis Insulin oder fünfmal Blut mit einer falschen Blutgruppe gegeben, was für die Betroffenen tödlich enden kann.

«Die Haftpflichtversicherungen der Spitäler wollen nicht, dass diese Vorkommnisse weitergemeldet oder öffentlich werden.» David Schwappach, Direktor der Stiftung für Patientensicherheit

Eigentlich sollten alle Akteure im Gesundheitswesen ein Interesse daran haben, dass vermeidbare Fehler nicht vorkommen. Nicht ganz einig sind sich die Fachleute, warum trotzdem bisher nichts geschehen ist. «Die Haftpflichtversicherungen der Spitäler wollen nicht, dass diese Vorkommnisse weitergemeldet oder öffentlich werden», sagt Schwappach. Eine Einschätzung, die andere Expertinnen wie Patientenschützerin Gedamke oder die auf Patienten-Haftpflichtfälle spezialisierte Anwältin Bettina Umhang teilen.

Fehlbarer Arzt vom Gericht verurteilt

Nicht damit einverstanden ist der Haftpflicht-Versicherungsvermittler Carl David Mildenberger. «Ich mache die Erfahrung, dass die Versicherer einem wirklich anonymen Meldesystem positiv gegenüberstehen», sagt er.

Der Fall der Tessiner Patientin, der fälschlicherweise die Brüste abgenommen wurden, landete schliesslich vor einem Gericht in Lugano. Dieses verurteilte den fehlbaren Chirurgen vor drei Jahren zu einer Geldstrafe von 11’500 Franken und einer Haftstrafe von acht Monaten bedingt. Ein Berufungsgericht hob die bedingte Gefängnisstrafe allerdings wieder auf.

